Sector campesino sigue #demanda ayuda humanitaria para cumplir el confinamiento por Covid-19

Tenancingo, México.- Miles de familias campesinas dedicadas a la pequeña producción del campo en el Estado de México, están necesitando con urgencia una ayuda humanitaria pues desde que se implementó en México el quédate en casa por la nueva enfermedad Covid-19 que azota al país y mundo entero, todas la cadenas de comercialización se irrumpieron sumando a ello el nulo apoyo del gobierno estatal que encabeza Alfredo del Mazo Maza con fertilizante y herbicidas subsidiados para que los trabajadores del campo siguieran produciendo las tierras, estas situaciones ha ocasionado la pérdida de cosechas y a eso se le suma la dificultad para conseguir los otros productos de la canasta básica, por ello el sector campesino mexiquense sigue pidiendo a los tres niveles de gobierno sean humanitario y apoye a todos aquellos que perdieron sus empleos o situación de pobreza con víveres u apoyos económicos para sobrellevar lo que queda de aislamiento.



Jerónimo Martínez, floricultor del Ejido el Zarco, Tenancingo, uno de tantos afectados por la situación, contó que hay una serie de situaciones que no les están ayudando ’a nosotros los campesinos no nos ha llegado ningún tipo de apoyo por parte del presidente de la república y del gobierno estatal, ya no podemos subsistir más tiempo encerrados pues la producción de flores se ha perdido hemos tenido que destruir gran parte de la producción, ahorita nadie las compra por lo mismo del encierro.



’Además para sembrar maíz u otros productos necesitamos del abono y semillas mejoradas, pero ahora con qué dinero la compramos pues si no tenemos para comer menos para comprar los fertilizantes, semillas y demás productos que requiere la tierra y de una buena cosecha, el gobernador Alfredo del Mazo nos negó el apoyo con el subsidio a los insumos agrícolas que cada año hemos gestionado con Antorcha en beneficio de todos los campesinos humildes del estado’ comentó el floricultor y productor del campo.



Por la misma situación que atraviesa don Jerónimo, miles de familias campesinas están padeciendo hambre en sus hogares y ante esta situación ya no saben que más hacer, pues denuncian que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el estatal encabezado por Del Mazo no se ocupan u han hecho algo al respecto para poder sobrellevar este aislamiento de la mejor manera.