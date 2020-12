Sector empresarial en CDMX convoca a la unidad y responsabilidad ciudadana para no regresar a semáforo rojo

• Coparmex local pide reforzar medidas sanitarias pues nos colocaría al borde de la muerte a miles de empresas y empleos, advierte Armando Zúñiga



Alarma el incremento de hospitalizaciones en la ciudad de México, por lo cual Coparmex Ciudad de México hace un llamado urgente a todos los capitalinos para que actuemos con profundo sentido de responsabilidad y solidaridad para acatar las medidas sanitarias de seguridad y sana distancia y, por supuesto, a hacer uso razonable de actividades públicas.



Al respecto, Armando Zúñiga Salinas, dirigente de la central patronal, insistió en que se debe usar el cubrebocas en todo momento, sobre todo en el transporte público. ’Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resguardarnos en casa. Limitar los traslados a los estrictamente necesarios para nuestra actividad laboral y de subsistencia y, sobre todo, evitar reuniones sociales innecesarias, incluidas fiestas y manifestaciones’, acotó.



Dijo que la iniciativa privada hace un urgente llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y la exhortó a reforzar las medidas sanitarias para reducir los contagios, proteger la salud y evitar un nuevo cierre de actividades económicas y pérdida de más empleos.



Zúñiga Salinas, recordó que hace siete meses, la pandemia provoco que más de 200 mil establecimientos pausaran actividades y más de 2 millones y medio de trabajadores pararan labores en la capital de la república. Esto, agregó, indujo a una caída del PIB de la Capital de más del 10 por ciento, miles de empleos perdidos y negocios cerrados sin capacidad financiera para volver a operar.



Subrayó que quienes integran el Centro Empresarial pedimos a los ciudadanos a no olvidar que hace tiempo, cuando fue decretado el semáforo rojo en la CDMX, todas las actividades no esenciales tuvieron un cierre de actividades, lo que significó un duro golpe para la salud y economía de las familias.



El líder empresarial, remarcó que ’hoy se requiere que, en unidad, todos los capitalinos aportemos lo que esté en nuestras manos para intentar controlar la pandemia, pues la mayoría de los contagios no se están dando en los negocios y las empresas, los contagios están aumentando por la falta de conciencia y responsabilidad ciudadana’, aseguró.



Expuso que en la Capital el 90% de la actividad productiva está basada en actividades de servicios, por tal motivo un nuevo cierre de actividades colocaría al borde de la muerte a miles de empresas y empleos y eso ’NO LO PODEMOS PERMITIR’, puntualizó.



