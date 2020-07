Sector minero, entre los más vulnerables a la pandemia: De la Peña

www.guerrerohabla.com

ACAPULCO, Gro., 11 de julio de 2020.- El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, indicó que el sector minero es uno de los más vulnerables ante la pandemia, pues entre sus trabajadores son susceptibles a las enfermedades pulmonares, ’condición que podría complicar el tratamiento del Covid 19’.



De la Peña Pintos participó en la mesa La fraternidad de la minería ante la emergencia sanitaria, implementación de protocolos ante Covid 19, del seminario virtual Reactivación de la minería ante la Nueva Normalidad que se desarrolla este sábado.



Dijo que a solicitud de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero (Sefodeco), las empresas mineras más grandes de la entidad, Equinox en Eduardo Neri, Media Luna en Cocula, Grupo Peñoles en Teloloapan y Telson en Arcelia, hicieron llegar sus protocolos sanitarios y de actuación para el regreso a la Nueva Normalidad por lo que iniciaron labores de forma gradual desde el primero de junio.



Reveló que la empresa Equinox hizo mil 800 pruebas moleculares a sus trabajadores, con el fin de mantener vigilancia hacia la reapertura económica, lo que resultó en 51 casos positivos que, aseguró, recibieron la atención correspondiente.



Asimismo justificó que las empresas mineras medianas y más pequeñas no entregaran el documento avalado por el IMSS al gobierno estatal. Argumentó que no significa que no estén cumpliendo con los protocolos, pues aseguró que no es su obligación informar al gobierno estatal de sus trámites ante la federación, no obstante, dijo que existe coordinación con la Secretaría de Economía federal. ’Las empresas con mayor número de trabajadores se han apegado de manera estricta los protocolos de prevención contenidos en la Guía de mejores prácticas en operaciones minerometalúrgicas’, informó el funcionario guerrerense.



La Secretaría de Salud de Guerrero, agregó, participa con las empresas mineras en la divulgación de medidas de prevención en comunidades donde se ubican. De la Peña Pintos subrayó que las acciones de prevención no sólo corresponden al sector salud, sino que es una corresponsabilidad dentro de las acciones de reactivación económica en conjunto con la población.



’No se nos olvide que este problema que trae corresponsabilidad y no debemos dejar de insistir en ello’, subrayó. Mayor riesgo de trabajo en minería: IMSS Por su parte, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, informó que el sector minero tiene una de las tasas más elevadas en defunciones.



’Estamos cinco veces por encima del promedio nacional, dos o tres veces por arriba de países como Estados Unidos, España, y creo que hay que aprovechar esta oportunidad de esta Nueva Normalidad para reforzar otros protocolos de seguridad y salud en el trabajo, que no tienen que ver con la salud respiratoria’, señaló el funcionario federal, quien fungió como moderador de la mesa en la cual participaron secretarios de Salud de los estados de Oaxaca, Sonora y Zacatecas.



Comentó que existe un reconocimiento por la participación en la industria minera, en términos solidarios y donaciones, por las acciones de prevención ante la pandemia; además de que ayuda en la construcción de hospitales. Durante el desarrollo de la mesa, el secretario de Economía de Zacatecas, Carlos Bárcena, subrayó que los servicios de salud en más de 650 comunidades asentadas en torno a las minas, dependen en gran medida de dicha industria. Subrayó que ante esta pandemia los sistemas de salud locales fueron apoyados.



’Muchas unidades médicas y hospitales han sido apoyadas por ellas (las empresas mineras) y han seguido ayudando en esa parte de la pandemia, lo cual es relevante’, dijo. Asimismo, Hernández Ávila destacó que la aplicación de protocolos y su estricto seguimiento se refleja en la baja tasa de expedición de incapacidades médicas en esta pandemia.



’No nos podemos prevenir al 100 por ciento porque hay transmisión en las comunidades, pero el transporte es un área de oportunidad también que es donde se da la transmisión y en muchas áreas mineras hay transporte especializado para trabajadores que es más fácil intervenir’, expuso.



Por último destacó que no existe un incremento importante de contagios entre el sector minero por lo cual se deben mantener las buenas prácticas.

Fuente: Quadratín