Sector obrero espera dialogo en Palacio

El sector obrero en gen eral concentrado en la Mesa Nacional de Diálogo Sindical, reiteró una vez más la solicitud de dialogo con el Presidente de la Republica Andrés Manuel López, ante el negro panorama económico que afectara al país, el desempleo histórico y la perdida de la micro y pequeña industria en todo el país, que para variar también será histórica.

Esta vez la solicitud la hacen las más importantes organizaciones sindicales del país, tanto lasa afiliadas al Congreso del Trabajo, como de la Unión Nacional de Trabajadores y organizaciones independientes, mismas que en su conjunto integran a millones de trabajadores de todo el país.



Son ya varias veces las que las organizaciones de trabajadores han pedido dialogo con el Presidente Lopez Obrador, sin que hasta el momento se haya podido realizar un encuentro en Palacio Nacional, pese a las constantes solicitudes de diálogo.



Piden al Presidente de la Republica,, su interés y disposición para definir las acciones y medidas que permitan iniciar un camino de interés de común de toda la sociedad y el gobierno a la salida de crisis económica y sanitaria en beneficio del país.

Los firmantes del documento son los secretarios generales de CTM, Carlos Acevez del Olmo, de CROM, Rodolfo González Guzmán; de la CROC, Isaías González Cuevas; de COCEM, Oscar Moreno Moreno; los presidentes del Colegiado UNT, Francisco Hernández Juárez, Martín Rafael Díaz Covarrubias y Agustín Rodríguez Fuentes, de la CTC, Abel Neftali Domínguez Azuz, de la FENASIB, Carlos Rocha García y de COR, Reyes Soberanis Moreno.



Destacan que l reto y los desafíos que están por venir, se requieren los recursos presupuestales necesarios para resolver las múltiples necesidades de la sociedad.

’Por ello, las organizaciones sindicales promoveremos una iniciativa de ley para la creación de una Renta Básica de Emergencia e Ingreso Mínimo Vital que sea temporal durante la contingencia sanitaria y económica, el cual debe ser garantizado con financiamiento público por el Estado y no debe sustraerse de los recursos acumulados de los trabajadores, los cuales son la única garantía para ejercer los derechos adquiridos en el INFONAVIT y las AFORES, entre otras instituciones, mismas que deben hipotecar el futuro de los trabajadores al no garantizar una pensión digna ya que se debilita el derecho que les asegure el bienestar de un retiro digno y el derecho a la vivienda’, señalan .



Mediante una carta abierta, dirigida al presidente de México, los integrantes del H. Congreso de la Unión y a la opinión pública, la Mesa Nacional de Diálogo Sindical, considera que ’las consecuencias de la contingencia sanitaria y la crisis económica, causadas por la pandemia de COVI-19, tienen un alto y creciente impacto sobre las ya difíciles condiciones de los trabajadores del campo y la ciudad.



Situación compartida por el resto de los sectores productivos y sociales. Consideramos que las medidas implementadas por el Gobierno Federal son para cubrir las necesidades vitales de la población que se encuentra sin ingresos y en el desempleo, tanto formal como informal’.



Además, mostraron su preocupación ante las últimas cifras de desempleo y refrendaron su compromiso para encontrar respuestas que permitan salir adelante a México ante estas circunstancias extraordinarias.



Finalmente, reconocieron las estrategias implementas por el gobierno federal, sin embargo, consideraron que falta mucho por hacer, ’se deben encontrar opciones y recursos económicos que signifiquen un impuso para el crecimiento futuro y bienestar de los trabajadores, evitando medidas tradicionales como la contratación de deuda’.



URGE AUMENTAR LAS RESERVAS DE PLASMA, LA DONACIÓN SE HA REDUCIDO EN 80 POR CIENTO SEWÑALA EL ISSSTE

A tres meses y medio de trabajo frente a la pandemia por COVID-19 en 112 unidades médicas, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, apeló a la solidaridad social y exhortó a la población sana a convertirse en donadores altruistas de sangre, para ayudar a salvar vidas.

En el marco de una campaña por el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, el titular del organismo destacó la necesidad de aumentar las reservas de plasma a nivel nacional.



Para tal efecto, invitó a mayores de 18 años con buena salud, sin factores de riesgo, ni síntomas sospechosos o confirmados del coronavirus, a acudir al hospital más cercano de su domicilio, para donar.



Esto con el fin de mantener, en lo que resta de la contingencia sanitaria, reservas suficientes de este insumo terapéutico, determinante para la estabilidad de la salud y la preservación de la vida de muchos pacientes, afirmó el titular del ISSSTE.



A los potenciales candidatos, especialmente jóvenes, les dijo: "enfermos de cáncer, víctimas de accidentes, mujeres con urgencias obstétricas y hasta recién nacidos prematuros, necesitan y esperan su ayuda".

Por su parte, la jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza" y hematóloga, Annel Martínez Ríos, informó que "todos los requerimientos de transfusiones de los derechohabientes se han podido atender, pese a una baja significativa de 80 por ciento en la donación de plasma, durante la contingencia por el nuevo coronavirus".



Dio a conocer que en enero de 2020 obtuvieron en ese Hospital 925 donaciones, cifra que en mayo bajó a 188. Cabe aclarar que la sangre obtenida en cada donación se divide en sus componentes y éstos se transfunden de acuerdo con las necesidades de los pacientes.

En cuanto al requerimiento de los enfermos, la hematóloga refirió que en enero de este año se transfundieron mil 382 unidades, cifra que contrasta con las 308 unidades transfundidas en mayo, lo que representa una reducción del 72 por ciento.



Hasta ahora, puntualizó, "nos hemos mantenido en el límite de disponibilidad de componentes hematológicos, pero es momento de alentar la donación altruista para incrementar las reservas".



"Quiero decirle a la población sana que puede acudir con confianza a donar al Banco de Sangre del Hospital Regional ’Gral. Ignacio Zaragoza’. Aquí aplicamos todas las medidas de bioseguridad, higiene exhaustiva, sanitización de superficies, sana distancia y uso adecuado de equipos de protección", enfatizó.

En nuestro Banco de Sangre, puntualizó, los donantes voluntarios tienen trato preferencial, no hacen filas y pueden solicitar cita programada al 5716 5200, extensión 16861.



Hasta el momento, las necesidades de plasma han sido para pacientes con anemia clásica, linfomas, leucemia, cáncer gástrico, insuficiencia renal crónica, sangrado de tubo digestivo, urgencias gineco-obstétricas, fracturas de fémur y cadera, así como para bebés prematuros que requieren algún hemo componente, detalló la especialista…..



CUMBRE MUNDIUAL DE LA OIT SOBRE COVID-19 Y EL MUNDO DEL TRABAJO



La Organización Internacional del Trabajo realizará una Cumbre Global virtual para abordar el impacto de COVID-19 en el mundo del trabajo.

Cubriendo cinco regiones, la Cumbre Global proporcionará una plataforma de alto perfil para que los representantes gubernamentales de empleadores y trabajadores aborden el impacto económico y social de la pandemia COVID-19 . Los participantes se basarán en la Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo como marco para reconstruir mejor en la recuperación pospandémica.

Los eventos regionales se llevarán a cabo en línea del 1 al 2 de julio, seguidos de tres eventos globales del 7 al 9 de julio, que los televidentes de todas las zonas horarias podrán seguir. Se transmitirán en vivo con interpretación en varios idiomas.



Eventos regionales, 1 y 2 de julio

1 de julio: Estados árabes / Europa

2 de julio: Asia y el Pacífico / África / América

Evento mundial, 7 y 9 de julio

7 de julio: Día regional, contará con lo más destacado de los cinco eventos regionales, en una combinación de segmentos en vivo y grabados junto con entrevistas y videos de las respuestas de la OIT al COVID-19.



8 de julio: Día Mundial de los Líderes, presentará discursos de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la OIT, destacados empleadores mundiales y líderes sindicales, y jefes de organizaciones internacionales sobre los desafíos y oportunidades de la pandemia en el mundo del trabajo.



9 de julio: Día de los mandantes de la OIT, reunirá a ministros y líderes de trabajadores y empleadores de los Estados miembros para reflexionar en vivo sobre los eventos de los días anteriores y debatir la implementación de la Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo en el contexto de La pandemia….

