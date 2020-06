Sector Patronal ya no espera al Presidente

El gobierno no debe limitarse a sus programas

+IMSS: el polvo del Sahara no es peligroso



Mientras el Sector Obrero aguarda respuesta de Palacio Nacional a su demanda de diálogo para sortear la crisis de la Pandemia de Covid-19, el Sector Patronal por voz de la COPARMEX destacó hoy que ante la falta de respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se planteará un acuerdo nacional pero sin el mandatario con el propósito de dar soluciones ante la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, aseguró que, ’ante la falta de comunicación’ con Andrés Manuel López Obrador se buscará un acuerdo nacional sin el mandatario.

’Siempre estamos abiertos a reunirnos con el presidente para buscar soluciones, pero ante la falta de respuesta, ya nos hemos reunido con alcaldes y gobernadores. Lo que vamos a tener que hacer es un acuerdo nacional, sin el presidente’, indicó De Hoyos en un programa radiofónico.

’Lo grave es que desde finales de abril los empresarios no tenemos comunicación con el presidente’, y lo mismo pasa con el Sector Obrero quien le envio una carta solicitando un diálogo urgente, pero que hasta el momento no tiene eco.

El dirigente de la Coparmex explicó que es necesario establecer un salario mínimo garantizado, un bono y un seguro de desempleo con una inversión equivalente a 1% del Producto Interno Bruto.

De Hoyos añadió que en estos momentos ’es más fácil conservar los empleos, que crear nuevos’.

Por su parte, López Obrador dijo ayer que ’ya tocamos fondo’ en la pérdida de trabajos formales, que en lo que va de junio suma 85,000, aunque no habló sobre los trabajadores de la economía informal, que sufren los mayores estragos de la desaceleración económica por la pandemia de Covid-19, que hasta ahora acumula más de 24,000 muertos en el país.

La economía de México se contrajo un 1.2% en el primer trimestre, su peor caída en casi 11 años, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó el miércoles que el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano caerá hasta un 10.5% en 2020 por los efectos de la emergencia sanitaria.

Por su parte el Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la COR, Reyes Soberanis destacó que la Mesa Nacional de Diálogo Sindical, integrada por las más importantes organizaciones sindicales del país, reiteraron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una carta abierta enviada un diálogo para definir las acciones y medidas que permitan iniciar un camino de interés de común de toda la sociedad y el gobierno a la salida de crisis económica y sanitaria en beneficio del país.

Como se informó oportunamente, los secretarios generales de CTM, Carlos Aceves del Olmo, de CROM, Rodolfo González Guzmán; de la CROC, Isaías González Cuevas; los presidentes del Colegiado UNT, Francisco Hernández Juárez, Martín Rafael Díaz Covarrubias y Agustín Rodríguez Fuentes, de la CTC, Abel Neftali Domínguez Azuz, y de la FENASIB, Carlos Torres García señalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el reto y los desafíos están por venir, se requieren los recursos presupuestales necesarios para resolver las múltiples necesidades de la sociedad’.

Por ello, ’las organizaciones sindicales promoveremos una iniciativa de ley para la creación de una Renta Básica de Emergencia e Ingreso Mínimo Vital que sea temporal durante la contingencia sanitaria y económica, el cual debe ser garantizado con financiamiento público por el Estado y no debe sustraerse de los recursos acumulados de los trabajadores, los cuales son la única garantía para ejercer los derechos adquiridos en el INFONAVIT y las AFORES, entre otras instituciones, mismas que deben hipotecar el futuro de los trabajadores al no garantizar una pensión digna ya que se debilita el derecho que les asegure el bienestar de un retiro digno y el derecho a la vivienda.

Como se publicó oportunamente, mediante una carta abierta, dirigida al presidente de México, los integrantes del H. Congreso de la Unión y a la opinión pública, la Mesa Nacional de Diálogo Sindical, considera que ’las consecuencias de la contingencia sanitaria y la crisis económica, causadas por la pandemia de COVI-19, tienen un alto y creciente impacto sobre las ya difíciles condiciones de los trabajadores del campo y la ciudad.

Situación compartida por el resto de los sectores productivos y sociales. Consideramos que las medidas implementadas por el Gobierno Federal son para cubrir las necesidades vitales de la población que se encuentra sin ingresos y en el desempleo, tanto formal como informal’. Además, mostraron su preocupación ante las últimas cifras de desempleo y refrendaron su compromiso para encontrar respuestas que permitan salir adelante a México ante estas circunstancias extraordinarias….

URGE IMPULSAR EN MÉXICO UN PROGRAMA SISTEMÁTICO DE INVERSIÓN PÚBLICA

l gobierno de México debe promover, con urgencia, un programa de inversión pública sistemático y relevante para contender con la crisis que el país enfrentaba –aun antes de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2– y la cual no puede limitarse a los grandes proyectos emblemáticos del sexenio, sino involucrar los sectores de salud y educación, entre otros, declararon los doctores Arturo Guillén Romo y Gregorio Vidal Bonifaz, investigadores de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Al abordar el tema –en el programa UAM, responsabilidad social frente al COVID 19, transmitido por la radiodifusora de la Casa abierta al tiempo– Vidal Bonifaz propuso destinar recursos económicos para contar con espacios, no de carácter emergente, sino que cubran las necesidades de servicio médico de la población.

En materia educativa es prioritario resolver los requerimientos de interconexión digital en todo el país, pues se ha revelado que el acceso a Internet es imprescindible y debe haber señales claras de transformación de la economía nacional para lograr el crecimiento sostenido, sin el cual no será posible mejorar las condiciones de base de la mayoría de los mexicanos.

Esto significa abandonar las ideas de que las finanzas deben estar en equilibrio y que el déficit público es negativo, ya que muchas administraciones que crecieron a lo largo del siglo XX lo hicieron con déficit, ’no grande, sino controlable y vinculado a gastos eficaces del gobierno, sin dispendio ni lujos, pero sí con un uso que estimule la inversión, donde está la carencia principal en adelante.

Guillén Romo señaló que el nivel de incertidumbre en el mundo no puede compararse con etapa alguna de la historia, incluido el periodo 2008-2009, ya que el impacto actual ha sido mucho más profundo y depende del curso de la pandemia, que no vislumbra una solución para el corto plazo, porque no hay una vacuna ni un tratamiento eficaz.

En el caso de México, basta ver el informe del Fondo Monetario Internacional para darse cuenta de que en 2020 no llegará la recuperación en forma de ’V’, como señaló hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando desde el punto de vista político y simbólico es correcta la idea del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de seguir luchando contra la corrupción y procurar la austeridad republicana, pero desde el ámbito económico ’es insuficiente, porque necesitamos gastar’.

Sin embargo estima que el mandatario es consciente de que la intervención del Estado en la economía debe ser más fuerte, sobre todo en una situación en la que el gran empresariado nacional ’prácticamente ha estado votando por no invertir’ y, además de una mayor participación, el Estado requerirá mayores recursos que los que se pueden obtener a través de medidas ’muy loables’ como evitar que haya diferimiento de impuestos, cancelación de pagos o la acción de factureras.

El Estado tendrá que gastar más que eso y la única manera es empezar a hacerlo a partir de un programa de inversión pública muy bien organizado, que implique la posibilidad de trabajar con equilibrio fiscal, porque el déficit se va a dar, ’sólo por la necesidad de enfrentar la contingencia’.

Guillén Romo subrayó la importancia de pensar ’una Cuarta Transformación que reoriente la economía en una dirección distinta a la neoliberal, enfocándola hacia el desarrollo del mercado interno y la instalación de cadenas productivas, en un proceso en el que el Estado, junto con el capital privado, despliegue un esquema intenso de inversión, único elemento que permitirá elevar el empleo y que los salarios de los trabajadores sigan cayendo’…..

ANTE LA LLEGADA DEL POLVO DEL SAHARA, EL IMSS EM ITE RECOMENDACIONES

El polvo del Sahara que avanza por la península de Yucatán no representa un riesgo alto para la población, pero las personas con problemas respiratorios como asma, alergias o COVID-19, entre otros, sí deben tomar medidas de precaución, indicaron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En este sentido, la coordinadora de Prevención y Atención a la Salud, Flor Irene Rodríguez Melo, hizo algunas recomendaciones para prevenir los posibles daños a la salud que pueden generarse ante estas concentraciones de polvo.

Explicó que el polvo del Sahara contiene una masa de aire caliente con poca humedad, además de materiales biológicos y químicos, así como esporas y ácaros que pueden resultar dañinos sobre todo para las mucosas de la nariz y la garganta.

Indicó que las personas que padecen problemas respiratorios son las más vulnerables a presentar algún tipo de afectación a la salud, por ello es importante fortalecer las medidas de prevención y no abandonar los tratamientos médicos.

Algunas otras recomendaciones emitidas por la especialista son no exponerse a altas concentraciones de este polvo, permanecer en casa, y en caso de salir, utilizar cubrebocas o una mascarilla. Además, dijo, estas medidas ayudarán a disminuir los contagios de COVID-19.

De presentar molestias en ojos, alertó, es necesario enjuagarlos con abundante agua limpia o hervida, sin olvidar realizar un previo y posterior correcto lavado de manos, con el fin de prevenir una mayor afectación.

De igual forma, aseguró que es fundamental el uso de gafas en exteriores y mantenerse hidratados, así se evitará la resequedad de la garganta y de la mucosa del aparato respiratorio.

Finalmente, la especialista recomendó cubrir fuentes de almacenamiento de agua, como pozos, cubetas o tambos, con el propósito de que no se adhiera o conserve algún tipo de virus o bacteria…..

([email protected])