Sector turístico no ha bajado la guardia ante el COVID-19 en Acapulco

El secretario de Turismo en el municipio, José Luis Basilio Talavera, informó que el principal sector económico de Acapulco y Guerrero no ha bajado la guardia ante el COVID-19; hoteleros y restauranteros de las tres zonas del puerto han cumplido con los protocolos sanitarios, a fin de salvar la temporada vacacional decembrina que en esta ocasión debe ser atípica y diferente.



’Si redoblamos esfuerzos y hacemos un trabajo de mucha responsabilidad y conciencia social podremos salvar la temporada de invierno; no esperemos un invierno donde se van a abarrotar las playas, tiene que hacerse de manera responsable y gradual como se ha estado haciendo’, planteó.



Con base en los protocolos sanitarios establecidos, advirtió que la próxima temporada invernal será ’un periodo vacacional atípico, muy diferente a los años anteriores, no pensemos en grandes fiestas porque no estamos en condiciones’.



Basilio Talavera dijo que se mantiene constante comunicación con empresarios, prestadores de servicios y comerciantes vinculados al sector turístico que han invertido en equipos y productos sanitarios para contener el avance del COVID-19.



Puntualizó que hoteles, restaurantes y propietarios de embarcaciones han contribuido responsablemente en aplicar las normas higiénicas requeridas, aunque reconoció que hay relajamiento por parte de turistas, por ello se reforzarán las medidas, sobre todo el uso de cubrebocas y la sana distancia.