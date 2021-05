Sectores magisterial y de salud a favor de Mario Moreno Arcos, porque representa un gobierno responsable y con experiencia

www.guerrerohabla.com

*Se comprometen trabajadores a impulsar el proyecto de las propuestas serias, porque coincidieron en que está en juego el futuro de Guerrero

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo de los Bravo, Gro. A 8 de mayo de 2021.- El candidato de la alianza PRI-PRD Mario Moreno Arcos recibió este sábado el respaldo y apoyo de profesores, médicos, enfermeras y trabajadores en general de ambos sectores, los que coincidieron en señalarle que ’usted representa un gobierno serio y responsable, pero además porque está en juego el futuro del estado’, le dijeron.



Acompañado de su esposa Enei Bustamante, en el encuentro con maestros y maestras de todas las regiones del estado, Moreno Arcos firmó una serie de compromisos en beneficio de la educación, donde convocó a todos para participar ’decididos’ con la alianza que él representa.



Entre algunos de los compromisos que asumió con el magisterio de Guerrero, destacan, la gestión ante la federación para la incorporación de todos los trabajadores no FONE, regularización de claves directivas, crear el sistema de regularización del magisterio, apoyar a los docentes con la digitalización escolar.



Moreno Arcos buscará además fortalecer los centros de servicios educativos de cada una de las siete regiones del estado, y fundar un centro virtual permanente para la capacitación de la planta docente, además de integrar todas las oficinas de la administración de la educación.



Asimismo, mencionó de su interés de gestionar plazas estatales para las OPD’S, fortalecer la educación indígena, otorgar de manera gratuita uniformes y útiles escolares a los niños y niñas; mismos que serán confeccionados por manos guerrerenses; ampliar la oferta educativa en línea entre otros más.



David Martínez Mastache, secretario general del SUSPEG, expresó el respaldo que los maestros darán al proyecto de Mario Moreno, pues "sabemos que respetas a las instituciones y leyes, eres un hombre de un proyecto serio" le dijo.



Por la mañana en el teatro hundido de la Alameda Central de Chilpancingo, Mario Moreno se reunió con los líderes del sector salud, a quienes expresó su apoyo para garantizar la dotación de medicamentos en todas las clínicas, hospitales y casas de salud, abordar el tema de la profesionalización, así como la formalización laboral de los trabajadores de salud.



A nombre de los médicos y especialistas del sector salud, Sergio Barrera, indicó que ellos han padecido los estragos de la pandemia, que a nivel federal le dieron, dijo ’un manejo caótico" por parte de las autoridades y lamentó que: "primero nos llamaron héroes y después nos abandonaron a nuestra suerte".



Y abundó: ’Por ello México anda en los tres primeros lugares una de las tasas de mortalidad del personal de salud más alta a nivel mundial. Son unos cobardes en el gobierno federal, no nos quisieron vacunar me consta tener compañeros del sector público que están en lugares rurales que murieron sin vacunarse, eso es una cobardía, es una negligencia y los médicos del personal de salud estamos molestos y vamos a tomar acción el 6 de junio’.



El doctor Barrera dijo finalmente: ’eso tenemos que reclamarlo decididamente el 6 de junio votando por la alianza. Por Mario Moreno Arcos para la gubernatura de Guerrero, Betty Vélez a la diputación federal y Fernando Calixto, a la diputación local’.