Secuestro, amenazas, asesinato, golpizas, criminales acciones que hemos sufrido siempre

Estas criminales acciones las hemos sufrido por siempre, como son: Secuestro, amenazas, asesinato, golpizas, entre otros múltiples, atentados, con impunidad vienen siendo objeto camaradas periodistas a manos de policías, líderes de organizaciones sociales, y sicarios del crimen organizado. Nuestras protestas, públicas y, a través de medios informativos no han solucionado en lo más mínimo, nuestra integridad, física y, moral, al contrario, los hechos sangrientos contra periodistas aumentan de manera incontrolable, e impune.



Solicito a compañeros informadores de todo nivel cascadas de disculpas, gran parte del gremio, tiene esperanza en que al ser aprobada la ’Ley de Protección a Periodistas’, durante nuestro ejercicio nos ira mejor, es cierto al ser aprobada esa ley, posiblemente contaremos con mejores prestaciones y, servicio…pero seguridad en nuestro ejercicio periodístico, jamás. ’nosotros debemos cuidarnos’, y, para quienes somos creyentes, rogad al padre santísimo nos proteja…porque autoridades policiales no se ocuparán de ese detalle, jamás. ’como dice el dicho, ni aquí ni en China’



’El Chayo’. Al través de mis años de actividad periodística, iniciados desde el mes de julio de 1972, bajo la dirección del sagaz periodista Antonio G. Y Francis, Q: E: P: D, la primera vez que asistimos a un evento político en Palacio Nacional, luego de concluido el acto, mi jefe indicó, ’mire patrón’ suba a la oficina de prensa, busque a la señora Rosario es la secretaria del ’jefe de prensa de presidencia, le entregara un boletín, y un sobre tamaño carta, con billetes en su interior, al cual le llamamos ’Chayo’, en honor a la señora Rosario, desde antes de ese tiempo y, a la fecha ’los periodistas’, pelean el Chayo, actualmente a directores de Comunicación Social’, en todo nivel de gobierno, Pero como Andrés M. López Obrador, presidente de México está en austeridad despidió a doña Rosario, y, pues se terminó Chayo…como la ven.



A, pesar de la pandemia que padecemos la sociedad en países del mundo, los mexicanos no somos la excepción, y sobre esa letal desgracia que viene causando gran cantidad de muerte humana. Funcionarios de nivel federal como Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, dicen sus inspectores tienen instrucciones de cobrar el consumo de energía eléctrica, sin importarles la situación por la que atravesamos de la pandemia del Covid-19, que ha mermado significativamente el ingreso familias y, empresarios, ’o, pagas el consumo de luz, o bien te quedas sin ese servicio’, ’Los de CFE: hijos de probeta’, sí, o no.



Bien, amables lectores, compañeros de la información, sobre todo mi parentela, está por concluir el 2020, yo estoy un poco delicado de salud, ’ya saben la bola no perdona’, espero Dios me dé la oportunidad de llegar al próximo 2021, de lo contrario los esperaré en el Cielo, pero en tanto eso podría suceder, Sean felices, ojalá disfruten de feliz Navidad, excelente fin de año, y, el 2021, sea lleno de, salud, amor, paz, y prosperidad. Dios los colme de bendición. De permitirlo nos comunicaremos en el 2021. A sana distancia abrazos para todos @s.



(Los problemas de mi vida me hicieron madurar, los éxitos me dieron humildad, y los fracasos me hicieron avanzar). Sean felices, hoy, mañana, y siempre.