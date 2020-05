El siempre recordado y malogrado candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en aquel discurso que pronunció en la Plaza de la República el 6 de marzo de 1994 y que presuntamente le costó la vida, pegó en la llaga de los gobernantes, funcionarios y políticos espurios, cuando dijo que: ’Veía a un México con hambre y sed de Justicia’.



Obviamente que se refería a la justicia social, pero dentro de ella también a la procuración y administración de justicia. Las fiscalías y tribunales tienen una deuda permanente y muy pesada con el pueblo todo.



Existe un principio básico en la ley y por tanto es un mandato: la justicia debe ser pronta y expedita, verdad de Perogrullo: justicia que no es pronta y expedita no es justicia.



El jurisperito Fernando Aguilera de Hombre, nos ilustra: ’El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la forma en que se debe impartir justicia en México, dispone: ‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial’, sin embargo este postulado en la práctica, en la vida real, ha sido, es y será tal vez por mucho tiempo una utopía.



El sentir generalizado de la ciudadanía, es que no existe una justicia pronta (rápida) y expedita (libre de todo estorbo), y que sea accesible a todos, lo que se ha constituido en un factor que obstaculiza el desarrollo del país; para nadie es un secreto que la lentitud de la impartición y procuración de justicia, con su resultante rezago, es un mal presente y constante, al que se le debe encontrar una solución’.



Otro principio y mandato es el de la igualdad. Ante la ley todos somos iguales; por la desigualdad social y el trato desigual en los juzgamientos, no hay justicia.



La doctora en Derecho Constitucional por la prestigiada Universidad de las Islas Baleares, Catalunya, Liliana Mijancos Gurruchaga, nos instruye: ’Justicia e igualdad son dos conceptos relacionados y unidos que no pueden valorarse el uno sin el otro. Reconociendo que algunos valores como la legitimidad del poder, la libertad, la justicia social, el bien común, etc., son aspectos de la justicia, el único principio que no puede enunciar la justicia sin valoración alguna es el principio de igualdad. Cuando se afirma que algo es justo, es porque existe una valoración de igualdad respecto de otro’.



Todo esto lo traemos a cuentas, para dar un ejemplo de cómo en nuestro país estos principios del derecho se violan en forma brutal. Con motivo de una de nuestras entregas sobre la detención y posible enjuiciamiento del secretario consentido del Calderonato, Genaro García Luna, recordamos su montaje televisivo para culpar a la ciudadana francesa Florence Cassez, a su entonces novio Israel Vallarta y a otros del delito de secuestro. La gala obtuvo su libertad por la violación al debido proceso, el mexicano sigue encarcelado, en diferentes penales desde hace 14 años y sin sentencia.



Ahora se nos informa que Israel, nuestro paisano pobretón, reingresó al penal de Puente Grande, tras presentar ’una mejoría importante’ de COVID-19 y se encuentra en un área aislada para continuar con su recuperación.



¿Dónde queda la muy mentada, en discursos rimbombantes, la justicia pronta, expedita e igualitaria? La Ley de Amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador, debería atraer estos casos violatorios de nuestra propia Constitución y de los tratados internacionales, de los cuales México es firmante. México sigue teniendo ’Hambre y Sed de Justicia’.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.





