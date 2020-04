SEDAGRO niega apoyos a campesinos en el Edomex

Toluca, México.- Pequeños agricultores antorchistas del seccional Toluca, acudieron a las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) para entregar la documentación pertinente y ser beneficiados con fertilizante para sus parcelas.



La comisión de agricultores estuvo encabezada por Miguel Ángel Bautista Hernández, dirigente del seccional Toluca del Movimiento Antorchista. Sin embargo, y a pesar de que los campesinos contaban con todos los requisitos estipulados por la dependencia, los servidores públicos se negaron a recibir y atender a los ciudadanos.



Bautista Hernández, explicó que a inicios de la administración de Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones sociales entre ellas Antorcha Campesina, no han sido atendidas por las dependencias de gobierno estatal y federal; el argumento del presidente de la República es que no habrá ‘moches’ y todo se entregará de manera personal a los beneficiarios sin intermediarios, pese a ello, la temporada de siembra está por iniciarse y los campesinos de los municipios de San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Almoloya de Juárez entre otros, no han recibido los beneficios de la 4T.



El líder social del antorchismo en Toluca, enfatizó que los campesinos adheridos al Movimiento acudieron a la SEDAGRO estatal con documentos en mano, esperando ser atendidos, pero pareciera que el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, está siguiendo la dinámica del mandatario federal, negándose a atender las necesidades de miles de agricultores que apostaron a su proyecto otorgándole su sufragio.



Por tal motivo el líder de Antorcha hizo un llamado a los mexiquenses a salir a las calles y denunciar el mal gobierno de Del Mazo Maza; gobernador insensible y de oídos sordos.