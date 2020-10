Sedatu, sector agrario e Inmujeres lanzaron proyecto en favor de las mujeres rurales e indígenas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), presentaron el proyecto ‘Mujeres por el acceso a la tierra, promoviendo los derechos agrarios de mujeres rurales e indígenas’, que impulsa mecanismos para que este sector de la población pueda acceder a la titularidad de sus tierras. Este año se beneficiarán 600 mujeres rurales de la puesta en marcha de este mecanismo.



El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, detalló que el proyecto tiene por objetivo saldar la deuda histórica del Estado con las mujeres rurales e indígenas. Explicó que el plan contempla estudios de investigación, jornadas itinerantes de justicia para mujeres, entre otras actividades, a través de la coordinación interinstitucional con varias dependencias del Gobierno de México. En una primera etapa, se implementará en ejidos de 13 estados de la República.



’En la Sedatu reconocemos la importancia de este proyecto en la vida de las mujeres rurales, ya que actualmente sólo el 6% de ellas participa en los órganos de gobierno de sus ejidos. El campo mexicano sigue siendo un campo machista y no será tarea fácil cambiar esta realidad, pero con programas y políticas públicas podremos combatirlo. Debemos fortalecer la posibilidad de que las mujeres tengan sus títulos y se integren a los espacios de representación en los ejidos y comunidades’, señaló.



Meyer Falcón recordó que la dependencia a su cargo ha tejido lazos de coordinación con otras secretarías de Estado como la de Bienestar y de Agricultura y Desarrollo Rural, y destacó la importancia de que en todas ellas se incluya la perspectiva de género.



Ante la presencia de la titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, se firmó el convenio de colaboración para la implementación del proyecto.



En su mensaje, la funcionaria señaló que a pesar de que las mujeres representan el 34% de la fuerza laboral en el ámbito agrario y son responsable de más del 50% de la producción de alimentos en México, las mujeres y niñas rurales enfrentan particularidades y mayores obstáculos para ejercer sus derechos.



"Al no ser propietarias de la tierra, las mujeres no pueden recibir apoyos de programas de equipamiento, de infraestructura; tampoco créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales o acceso a documentos que acrediten su identidad; es decir, encuentran mayores obstáculos respecto a quienes sí cuentan con derechos de propiedad que en su mayoría son hombres", detalló.



Gasman Zylbermann hizo un llamado para que los registros civiles y agrarios del país brinden a las mujeres rurales los documentos que necesitan y a las comunidades rurales para que contribuyan e impulsen acciones para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres.



En su intervención, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, destacó que el convenio abre nuevos horizontes de justicia, equidad y bienestar para las mujeres rurales que por décadas ha enfrentado condiciones de pobreza y marginación.



’Este modelo refuerza las acciones implementadas conjuntamente con las secretarías de Agricultura y Bienestar, a las que se suma esta coordinación sectorial. La posibilidad de acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos no solamente implica la titularidad para el aprovechamiento de la tierra; sino que genera una serie de sinergias en relación a la articulación social, a la democratización y a la gobernanza’, agregó.



En el encuentro participaron Mabel Almaguer, directora de Proyectos estrategicos de la Sedatu; Yolanda Vera Castillo, directora general de Apoyo al ordenamiento territorial de la propiedad y enlace de género de la Sedatu; María de la Luz Rodríguez, directora de Organización agraría de la PA y Plutarco García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN).