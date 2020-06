Sedena y la Semar calificadas como Instituciones pilares del Estado, a las que se recurrió en la gravedad de la pandemia de Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa desde Puebla de Zaragoza, reconoció la labor tanto de la Secretaria de la Defensa, como de la Marina, en contra de la pandemia de coviv-19; el mandatario calificó a ambas instituciones como pilares del Estado a las que se recurrió cuando se estimó la gravedad de la crisis sanitaria que supondría el nuevo coronavirus.



Asimismo, destacó el trabajo de los ingenieros de las fuerzas militares que pusieron en marcha un plan de rehabilitación de 32 hospitales, el cual se logró en tres meses.



El titular del Ejecutivo dijo, ’como lo ha mencionado el general Sandoval (titular de Sedena), sólo para el Insabi se terminaron en menos de 3 meses 32 hospitales, de los cuales 5 están por entrar en operación; 32 hospitales en 100 días, esto por el trabajo de los ingenieros militares’.



Ya que algunos llevaban diez años en proceso de construcción, se terminaron, se equiparon, se capacitó al personal; agradezco a los médicos militares y personal de salud de la Sedena, lo mismo para la Semar’, indicó.



El presidente recordó que con los 2 mil millones de pesos que supondrá la rifa del avión presidencial, se equiparán estos 32 centros de atención médica.



También dijo que los 50 mil empleados de salud que hasta el momento se han contratado para hacer frente a la pandemia, a pesar de que en un principio se trataba de un contrato temporal, serán contratados para que permanezcan en labores.



Además, puso la fecha de inicio del programa para becas para 30 mil estudiantes de medicina que busquen especializarse en alguna área lo hagan en el extranjero; diciendo que será partir de septiembre próximo.

’No nos va a volver a pasar de que tenemos una epidemia y no tenemos los médicos’, mencionó el presidente López Obrador.

EL ASESINATO DEL JUEZ FEDERAL HA SIDO TERRIBLEMENTE TRISTE: OLGA SANCHEZ C.

Sobre el asesinato de Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó el crimen fue porque el juez estaba haciendo su trabajo. "Para mí ha sido terriblemente difícil esta situación, era un juez penal, yo lo conocí personalmente; y sí decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo. Tenía algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada, estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien; es muy lastimoso para el Poder Judicial, para el presidente de la corte, para todos en el Poder Judicial; para mí es un tema lastimosamente triste".



SE APROVECHO LA CHARLA CON TRUDEAU



El presidente dijo que aprovechó su charla con el Primer Ministro de Canadá para hablarle de las empresas mineras canadienses que se resisten a cumplir con el pago de impuestos; rechazó que el que a las empresas se les exija cumplir con sus obligaciones fiscales obstaculice la inversión extrajera y la creación de empleos.



Ahora que hablé con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pedí, sí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuesto; ya también están buscando acuerdos, y nosotros estamos abiertos al dialogo, pero no podemos seguir condonando impuestos, y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va haber inversión,

y no van a venir a instalarse a México y no van a generarse impuestos, eso no es cierto.



Hay muchas empresas, incluso las extranjeras, cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen, las mineras en Canadá, empresas estadunidenses, que pagan sus impuestos.