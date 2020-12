Seguidores de Juan Viggiano machetean a persona y dejan decenas de heridos en Tepehuacán

Para recuperar las instalaciones de la presidencia municipal de Tepehuacán que fueron tomadas desde el día de ayer por cientos de inconformes que no reconocen haber perdido las elecciones, acusando un presunto fraude, grupos de choque afines al alcalde José Juan Viggiano se presentaron para agredir con garrotes, piedras e incluso armas de fuego y así conseguir que se rindiera la protesta de ley.



De acuerdo con la información de los pobladores, desde el día de ayer al menos unas 500 personas tomaron la alcaldía como protesta al fraude electoral del que dicen haber sido sujetos. Otro centenar cerró las vías de acceso a la cabecera.



Cabe señalar que la manifestación más multitudinaria contra las elecciones municipales se dio precisamente en Tepehuacán, donde tras agotarse las instancias legales, acortó la diferencia entre un candidato y otro en sólo 6 votos.





Fue la mañana de hoy cuando desde la comunidad de San Juan Ahuehueco, seguidores del ahora alcalde José Juan Viggiano, hermano de la secretaria general del PRI Alma Carolina Vigiano, quien además es esposa del exgobernador de Coahuila Rubén Moreira, comenzaron a reunirse con presuntos golpeadores que dijeron provenían de Coahuila y Tamaulipas.



Los rijosos fueron trasladados en camionetas particulares así como en transporte del servicio público de Tlanchinol para poder llegar a la cabecera municipal, lugar donde comenzaron a realizar destrozos en unidades para después agredir a los inconformes con las elecciones, identificados con el partido de Nueva Alianza.



Además de golpear con garrotes, palos y piedras, hubo detonaciones de armas de fuego para intentar dispersar a los manifestantes, además del uso de gases.







Producto de la riña, se informó que Mateo Hernández, originario de Teyahuala, había perdido la vida derivado de las múltiples contusiones que sufrió. Horas después, él mismo informó que sufrió heridas por machete en la cabeza.



"Fueron trabajadores de la presidencia los que me agredieron (de la administración de Rosendo y de esta nueva), entre 10 y 12 de ellos. Uno de ellos lo vi cuando me quería dar un machetazo y me agaché lo más que pude, por lo que sólo me alcanzó a abrir, pero era mucha fuerza, quería matarme", dijo el joven de 33 años.



Mateo dijo que presenció cómo fue que agredieron a por lo menos otras diez personas que se encontraban cerca, incluida una persona mayor que agarraron a porrazos, por lo que no duda que su estado de salud sea grave e incluso, aseveró -a título personal- que no tenía ninguna duda de que hubiera por lo menos entre 3 y 4 personas desaparecidas que podrían ya haber perdido la vida.



Posteriormente, otros medios señalaron otra persona muerta a balazos de esa misma comunidad, pero no se pudo corroborar que así fuera.



También fue secuestrado el teniente Benigno Campos Sánchez, quien encabezaba la protesta, así como a otras 5 personas, mismo que también fue golpeado y arrastrado por las huestes de Juan Viggiano, quienes lo tienen en la comandancia municipal sufriendo golpizas; incluso, se dijo que lo querían vestir como mujer (una ofensa en su demarcación).



Hace tres décadas, el teniente formó parte del grupo que amarró en la plaza principal al cacique Pancho Austria, mismo que fue vestido de mujer y agredido por múltiples crímenes, pero que fue liberado por la intervención de su hermano Javier, quien hace unas semanas denunció un despojo de su propiedad por parte de Carolina Viggiano.



Otro de los inconformes que amarró a Pancho fue secuestrado y muerto a golpes mientras permanecía amarrado, por lo que el episodio de Benigno recordó al pueblo dicho día funesto donde la venganza cobró otra vida.



Si las cosas no se tranquilizan en el ayuntamiento, el Congreso de Hidalgo podría atraer el caso y a su juicio incluso solicitar una desaparición de autoridades para designar un concejo interino o incluso, solicitar al IEEH convocar a nuevas elecciones.