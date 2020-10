Seguidores del PRI agreden con palos y tubos a trabajadores del gobierno de Ecatepec

ECATEPEC, Méx.- 30 septiembre 2020. Cuando realizaban actividades del programa 300 Acciones por la Restauración de #Ecatepec, que ayer aperturó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, tres trabajadores de la Dirección de Movilidad y Transporte fueron agredidos con palos y tubos por presuntos simpatizantes del PRI.



La agresión dejó como saldo de tres lesionados, uno de ellos hospitalizado inconsciente con traumatismo craneoencefálico en el ISSEMYM de Avenida Revolución, además de 5 atacantes detenidos.



Los hechos ocurrieron cuando los servidores públicos realizaban un operativo de retiro de bienes mostrencos de la vía pública, pero al tratar de quitar un anuncio de un taller mecánico con razón social Refaccionaria Impala, el cual obstruía el tránsito peatonal en Avenida Alfredo del Mazo y Carlos Tejeda, varios sujetos agredieron a los empleados municipales.



Según los afectados, el ataque fue dirigido por una mujer identificada como Marisela ’N’, quien es parte del equipo de colaboradores del ex diputado y ex candidato a la presidencia municipal Isidro Moreno Árcega.



Los agresores actuaron armados con tubos, palos y hasta barretas.



Con estos objetos lesionaron a los trabajadores identificados como Alberto Israel ’N’, quien fue trasladado de manera inconsciente al hospital antes referido donde se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico; Cristian Guadalupe, quien fue descalabrado y Rodolfo ’N’ quien presentó lesiones en la mano derecha.



Tras la escena de violencia la policía municipal detuvo a 5 personas, cuatro hombres y una mujer, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de San Agustín por el delito de lesiones bajo la carpeta de investigación ECA/EC1/02/MPI/443/04734/20/09.



Los nombres son Carlos Alfonso N. de 28 años de edad, Emiliano N. de 18 años, Ricardo N. de 23 años, Roberto Carlos N. de 48 años y Juana Carolina N. de 36 años.



El operativo que realizaba personal de ayuntamiento consiste en el retiro de muebles mostrencos que obstruyen el tránsito peatonal, en la colonia en Granjas Valle de Guadalupe, por lo que el personal de Movilidad y Transporte recorrió previamente dichas calles para avisar a locatarios y comerciantes sobre la necesidad de que retiraran todo tipo de obstáculos.



El director de la dependencia, Ernesto García Tampa, hizo un llamado a los ecatepenses para no caer hechos de violencia que generan grupos políticos: Nuestro gobierno se ha destacado por estar abierto al diálogo y la paz, sin distinción política, religiosa, o de cualquier índole, todos somos parte de este municipio con valores.