Seguirá el "Home office" tras Covid: Encuesta

Una nueva encuesta realizada por Getty Images, el líder mundial en comunicación visual, muestra que el 97% de las personas cree que habrá resultados a largo plazo de la pandemia COVID-19, lo que apunta a más trabajo desde casa, aprendizaje a distancia y el replanteamiento de prioridades y estilos de vida.

Mientras que el 55% cree que más personas trabajarán desde casa en el futuro, el 46% cree que los sistemas educativos dedicarán más recursos al aprendizaje en línea y a distancia. La vida personal también se verá afectada según casi la mitad de los encuestados, ya que el 49% observa que las personas están reconsiderando sus prioridades y estilos de vida.

La encuesta "Visual GPS", realizada a más de 10,000 consumidores y profesionales en 26 países, también muestra que la mayoría de las personas están de acuerdo en que los dispositivos móviles los ayudan a sentirse conectados con lo que está sucediendo en el mundo (83%) y con quienes más les importan. (79%).

Aunque la mayoría de la gente aprecia la comodidad que ofrece la tecnología, su uso sin límites es una preocupación. El término "desintoxicación digital" ha experimentado un crecimiento del 153% en las búsquedas en línea durante la pandemia, mientras que el 36% dice que algunas de sus relaciones se han visto dañadas por la tecnología.

’Estuviera la gente preparada o no, la pandemia que vivimos ha hecho que el mundo cambie, impulsando a la fuerza laboral mundial en línea y haciéndonos aún más dependientes de la tecnología’, expresa el director ejecutivo de Getty Images, Craig Peters.

Según él, así como el mundo ha cambiado, también ha cambiado la mentalidad de los consumidores. ’Nuestra investigación muestra que las asociaciones positivas con la tecnología han aumentado, pero eso no significa que ellos quieran estar conectados las 24 horas del día, los





7 días de la semana. Información como esta se puede convertir en puntos de contacto visuales que resuenan con el público’, dijo Peters.

Inteligencia artificial y conexiones personales



Otros hallazgos de la encuesta Visual GPS muestran que el término "inteligencia artificial" tuvo un aumento del 179% en las búsquedas en línea durante la pandemia, y el 77% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la realidad virtual abre las puertas a experiencias que de otra manera no podríamos tener.

Cuando se trata de conexiones personales, otra área afectada debido a circunstancias de aislamiento social, el 42% dice que no asistirá a tantos eventos y reuniones grandes, mientras que el 32% cree que las familias se acercarán más como resultado del COVID-19.

La encuesta Visual GPS busca ayudar a los profesionales a seleccionar contenido visual y está disponible para su descarga gratuita en https://creativeinsights.gettyimages.com/en/visual-gps.