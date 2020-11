Seguiré en territorio con los pies firmes, no desde el escritorio, en favor de los más necesitados: Zeferino Gómez

El diputado por el Distrito 09 de Acapulco, Zeferino Gómez Valdovinos, rindió este sábado su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en el que destacó que, en congruencia con el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido cercano a la gente para escucharlos y atender sus demandas, "con los pies firmes en el territorio, y no desde el escritorio".



Enfatizó que "en esta era de la Cuarta Transformación los compromisos se hacen para cumplirse", de ahí que, ante la crisis sanitaria y económica sin precedente que actualmente enfrenta el estado y Acapulco, "es mi deber no sólo alzar la voz como representante popular, sino el velar por la atención urgente y eficaz a favor de las necesidades básicas y requerimientos vitales de nuestra gente; sobre todo de la más marginada y desprotegida, de los que menos tienen, a quienes aprovecho para decirles que no están solos".



Y es que, dijo, los efectos devastadores de la pandemia alcanzaron a todos los sectores, visibles e invisibles, al punto de amenazar el sustento diario de miles de familias que repentinamente no tenían lo mínimo indispensable para satisfacer sus necesidades básicas, como la aalimentación.



Agregó que, ante este difícil panorama, desde el inicio de la pandemia se dio a la tarea de instalar diez comedores comunitarios fijos y dos itinerantes, mismos que se mantienen hasta la fecha, logrando hacer efectivas más de un millón doscientas mil raciones alimenticias.



Gómez Valdovinos ofreció seguir trabajando con "convicción, mística y compromiso social, sin parar, hasta estar resuelta la contingencia sanitaria, porque con el hambre no se juega".



Aquí destacó que las mejores políticas públicas son las que emanan del sentir popular, por lo cual constantemente se reúne con los diferentes sectores sociales para escuchar sus sugerencias, propuestas y principales demandas, y que éstas de reflejen en exhortos, iniciativas de ley y reformas enfocadas al beneficio social.



En este sentido, indicó que como vocal de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado encauzó un exhorto al Gobierno Estatal para que disponga de los recursos necesarios para hacer efectivo un programa de Comedores Públicos Emergentes, bajo los principios de igualdad e inclusión, orientados a asistir a la población más desprotegida y con mayor grado de vulnerabilidad, entre ellos las comunidades indígenas.



Mencionó que los prestadores de servicios turísticos, así como el gremio de los transportistas, sectores esenciales para el desarrollo económico y social de nuestra entidad, también se han visto muy afectados por la contingencia de Covid19, ante lo cual se abocó en la tarea de ayudarles a satisfacer sus necesidades, con la entrega de despensas, apoyos para gasolina y acompañamiento en la gestión de descuentos en trámites de licencias, entre otros.



Mientras que desde el ámbito parlamentario, mencionó su iniciativa de Ley para la Creación del ’Fondo de Apoyo al Transporte’, que tiene como principal objetivo el dignificar la vida de este importante sector, a través de apoyos para vivienda, pólizas de seguro de vida, capacitación, becas para sus hijos y apoyos para la renovación y adquisición de nuevas unidades.



El también presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso se dijo consciente de que el desarrollo en esta materia representa una importante fuente de crecimiento económico para los municipios y para el mismo estado, generando empleos y fomentando el bienestar de la población, lo que hace indispensable garantizar "piso parejo" para que todas las empresas que se dedican al ramo de la construcción tengan cabida en la ejecución de proyectos, sin ’amiguismos’, ’compadrazgos’ y sin los famosos ’moches’.



En materia de salud, manifestó que las políticas públicas deben ser integrales y de cobertura universal, por lo que un punto medular es la creación y mejoramiento de la infraestructura de salud, sin soslayar la especialización del personal médico.



Aquí mencionó el lamentable déficit en infraestructura hospitalaria del estado, que supera el 50%, motivo por el cual considera urgente y pertinente impulsar un exhorto a la federación para acelerar la construcción de un hospital de Tercer Nivel, gestión que ya está contemplada dentro de la cartera de proyectos especiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un monto de inversión aproximado de 1,300 millones de pesos, mismo que estará ubicado en Acapulcoy contará con 170 camas censables, en beneficio de miles de familias.

No dejó de mencionar que debido al alto índice de enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso de la diabetes, impulsó una iniciativa de Ley para que cada una de las regiones del estado cuente con unidades especializadas que no representen costo alguno para los pacientes, "porque la salud es un derecho humano fundamental".



Y por último indicó que siendo el turismo el principal motor del desarrollo económico en el estado, particularmente en este importante municipio, se ha dado a la tarea de reformar la Ley de Turismo con el fin de propiciar la inversión pública y privada en materia de promoción, capacitación e infraestructura turística, que genere más oportunidades de empleo y, por añadidura, contribuya al combate de la inseguridad; sin dejar de mencionar que se busca con una reforma a esta Ley, que haya un importante monto presupuestal anual destinado al saneamiento integral de la bahía de Acapulco.



Ante decenas de personas reunidas en un salón de céntrica zona de la ciudad, donde se cumplió con todas las medidas sanitarias para evitar contagios, el legislador de Morena se comprometió a redoblar sus esfuerzos para que los presupuestos sean ejercidos en tiempo y forma, de manera justa y transparente, a fin de que se reflejen en beneficio de la sociedad, "en consonancia con la Cuarta Transformación y el ejemplo de nuestro Presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador".



Asistieron al acto y ofrecieron breves mensajes los diputados locales de Morena Adalid Pérez Galeana, Alfredo Sánchez Esquivel, Antonio Helguera Jiménez, Teófila Platero Avilés y Yoloczin Domínguez Serna, así como la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, entre otras personalidades de la política y líderes sociales.