Según el Presidente, Dios y él nos protegen de todo, no sólo del Coronavirus

Por lo que dijo nuestro Presidente, hay que entender que si Dios lo protege mostrando en «una mañanera» su escapulario del Sagrado Corazón, esa divina protección, también la tenemos todos los mexicanos al través suyo por ser el «elegido», no sólo para evitar la pandemia del Coronavirus, sino la de todos los males que nos pudieran afectar e insiste en que mejorará nuestras vidas con la 4a. Transformación que dice hará de México durante su gobierno.



Así que por eso, a nuestro Presidente no le interesan las medidas de protección para evitar el contagio que han tomado desde el Papa Francisco que es el representante de Dios en la tierra, los líderes de los más poderosos países y de todas las naciones hermanas latinoamericanas.



La subliminal sugerencia que nos hace AMLO es que confiemos plenamente en que el maldito virus no nos afectará tanto como se teme, porque contamos con el Detente Divino que él posee por obra y gracia del Santísimo.Así que ya sabes si atiendes las recomendaciones para evitar contagiarte, o confías salud y hasta la vida, tuya y de tu familia, en la protección divina que presume, con todo respeto y devoción, el señor Presidente López Obrador.(Aquí te presento el video con la postura de los mandatarios de los países hermanos de América Latina para evitar estragos del Coronavirus).