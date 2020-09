Según es bien sabido el pez grande se come al chico.



Sin embargo yo conocí a un pez grande que no se comía a los peces chicos.



Los demás peces grandes lo veían con malos ojos. Murmuraban de él; decían que era un desprestigio para el gremio de los peces grandes, pues no cumplía su tradicional deber de comerse a los peces chicos.



El pez que digo no hacía caso de las murmuraciones, y seguía sin comerse a los peces chicos. Antes bien los protegía. Entre otras cosas que hacía en su favor les avisaba cuando venían los peces grandes a comérselos, de modo que pudieran ponerse a salvo.



Decían con gratitud los peces chicos:



—¡Éste sí que es un pez grande!



Comparto esa apreciación. Los peces grandes que ayudan a los peces chicos en vez de aprovecharse de ellos son verdaderamente grandes.



