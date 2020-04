Según SSPH reo del Cereso de Pachuca no intentó fugarse, sólo "llamar la atención".



-Esta mañana el reo Jaime Fernández cruzó la primer línea de malla ciclónica ubicada antes de llegar a una barda perimetral del penal.



Juan Ricardo Montoya.



Esta mañana, un reo identificado como Jaime Fernández Roldán cruzó una de las mallas metálicas ciclónicas ubicadas antes de llegar a uno de los muros perimetrales del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).



No obstante, según Iván Vite, director de Comunicación Social de la SSPH el reo no intentó fugarse sino sólo "llamar la atención".



Explicó que "hay varias mallas antes de llegar al muro perimetral" y que el interno "cruzó la primera malla para llamar la atención. No intentó fugarse ni nada".



Sin embargo, no explicó el motivo de porqué Jaime Fernández quería "llamar la atención" y si está restringido o no para los presos cruzar esa primera línea de malla ciclónica.