Segundo debate por gubernatura será el 19 de mayo: Nazarín Vargas

CHILPANCINGO, Gro., 6 de mayo de 2021.- El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Guerrero, Nazarín Vargas Armenta, aseguró que en el proceso electoral 2021 que se desarrolla en medio de violencia y pandemia, ese órgano electoral no tiene facultades para alertar de focos rojos de violencia o inseguridad, ni tampoco puede emitir sanciones a candidatos que no respeten o violen las medidas de salubridad para evitar contagios de Covid 19.



El presidente del IEPC dijo que ese organismo se enfoca exclusivamente en el tema electoral local, y a pesar de la violencia-pandemia que se vive en Guerrero, la realización de la elección del 6 de junio está garantizada.



Durante la sesión plenaria con integrantes del Grupo Chilpo, Nazarín Vargas sostuvo que en el actual proceso electoral de Guerrero están en juego dos derechos elementales, el derecho político, donde los ciudadanos pueden votar y ser votados, así como el derecho a la salud pública, donde a la ciudadanía se le debe proteger y cuidar ante la ola de contagios del Covid.



En la ronda de preguntas, a Nazarín Vargas le cuestionaron de cómo el IEPC se prepara para cuidar a la población de la pandemia, si han detectado focos rojos en cuanto a la seguridad y qué sanciones o llamados emite a los candidatos que andan en campaña sin aplicar las medidas de salubridad sanitaria.



Las respuestas del presidente del IEPC fueron que la seguridad no es tema de la autoridad electoral sino recae en la Secretaría de Seguridad Publica, y ante el Instituto solo siete candidatos han solicitado alguna medida de seguridad. En cuanto a la pandemia, señaló que también es un tema que recae en la Secretaría de Salud y afirmó que el IPEC no puede sancionar a los candidatos que en sus actos de campaña no respeten las medidas sanitarias, solo se hacen llamados y debe ser la autoridad sanitaria quien determine sanciones.



En este tema, agregó que el Instituto se prepara con el reparto de gel antibacterial y cubrebocas a los ciudadanos que acudan a votar, sin precisar el monto de presupuesto a invertir para la compra de los insumos.



Manifestó que el IEPC se concentra en la elección donde en el ámbito local se elegirán 796 cargos públicos y destacó que hay datos importantes en este proceso electoral, se trata de la primera elección donde hay ocho candidatos a gobernador, es la primera vez que guerrerenses que radican en el extranjero podrán votar y sostuvo que de 67 mil ciudadanos, solo se interesaron dos mil 802.



En cuanto a los registros, destacó la participación de las mujeres en el actual proceso; por mayoría relativa se registraron 214 formulas, 113 mujeres como propietarias y 101 hombres. Como suplentes hay 121 mujeres y 93 hombres. Un dato que también destacó es que por primera vez se establecieron nueve distritos indígenas en Guerrero y en ese sector se registraron 43 fórmulas.



En representación proporcional se registraron 67 formulas, 35 mujeres y 32 hombres. En cuanto a las candidaturas independientes, dijo que hubo 14 solicitudes, todas hechas por hombres a distintos cargos, pero solamente se consiguió una y fue por la alcaldía de Taxco, donde el aspirante Edgar Eduardo Campuzano Romero contiende por la vía independiente.



Adelantó que el próximo 19 de mayo es la fecha que el Instituto estableció para el próximo debate de los candidatos a gobernador de Guerrero. En su intervención, Adrián Alarcón Ríos de Grupo Chilpo dijo que esa agrupación empresarial cobijará al IEPC y los ayudará a legitimarlos, acompañándolos como observadores electorales.



Sobre este punto, Nazarín Vargas informó que existen estudios que indican que la percepción ciudadana en Guerrero no es favorable para los jueces, partidos políticos, ni hacia las autoridades electorales, ’la ciudadanía tiene una percepción de desconfianza y los ciudadanos no nos ven bien’.

