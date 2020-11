Segundo día de alzas en las bolsas del mundo

xPor Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 03, NOVIEMEBRE, 2020, 12:38 hrs.



ECONOMIA







Las bolsas del mundo parecen estar tomando vuelo para lo que suceda este martes de elecciones en Estados Unidos. De acuerdo con la plataforma global de inversiones eToro, las bolsas en Asia cerraron con alzas generalizadas, con el Nikkei arriba 1.39% y el Hang Seng ganando 1.96%.



En Europa las bolsas comparten el entusiasmo, con el FTSE 100 en alza de 2.12% esta tarde, el IBEX 35 en 1.84% y el Euro Stoxx en 2.12%. Mientras tanto, en Estados Unidos los tres principales índices abren al alza, con el Dow Jones en más de 1.20%, el S&P cerca de 1% y el Nasdaq en 0.60%.



Después de cinco días tristes la semana pasada, las acciones en todo el mundo comenzaron la semana de las elecciones presidenciales de EU al alza. Ello a pesar de que el ganador definitivo de la contienda quizá no se conozca sino hasta el viernes próximo (o más).



La perspectiva de un ganador definitivo es el resultado preferido del mercado y el sentimiento positivo puede estar impulsado por las encuestas que sugieren una victoria convincente de Biden. Sin embargo, si hay una carrera más cerrada o incluso una disputa legal sobre el resultado, esto podría pesar en los mercados.







-0-



En noticias de empresas, en la mañana se dio a conocer que la gigantesca colocación de Ant Group programada para este jueves, que pudiera ser la mayor de la historia, fue pospuesta en la bolsa de Shanghai debido a preocupaciones sobre ’cambios significativos en el ambiente regulatorio’ que podrían ocasionar que la empresa no pudiera ofrecer toda la información obligatoria al mercado.



PayPal, uno de los mayores beneficiarios del aumento del comercio electrónico inducido por la pandemia, reportó resultados del tercer trimestre el lunes que superaron las estimaciones de los analistas. Sin embargo, el precio de las acciones de la compañía se desplomó 6% en las operaciones fuera del horario laboral después de que la administración se negó a brindar orientación para 2021.





Estados Unidos se dirige hoy a las urnas (aunque ya se han realizado importantes votaciones por correo), en lo que podría ser un período de prueba para el proceso democrático estadounidense. La mayoría de los comentaristas esperan una mayor volatilidad para los mercados durante algún tiempo, particularmente si Trump es derrotado por Biden como sugieren las encuestas.





Dow sube 1.6%, el CEO de Twitter mantiene su puesto





Los sectores de energía y materiales lideraron el S&P 500 el lunes, que terminó con un alza del 1.2%, con los 11 sectores en verde. Por otra parte, las acciones europeas también se mostraron más firmes, con el FTSE 100 ganando 1.4% y el Dax alemán 2%. Ambos también han subido más de 1.1% esta mañana.



De los tres principales índices bursátiles de EU, el promedio industrial Dow Jones disfrutó del mejor día, ganando 1.6%. El conglomerado Honeywell International, el minorista de farmacias Walgreens Boots y la empresa de productos químicos Dow Inc lideraron el índice, y los tres subieron más de 5%. En el S&P 500, el proveedor de mejoras para el hogar Loews, la firma de dispositivos médicos Align Technology y el minorista de ropa Gap estuvieron entre los mayores ganadores, con los tres ganando entre 7% y 8%.





En la parte inferior del S&P estaba Twitter, que se desplomó 4.6%, llevando su pérdida de un mes al 16.6%. El lunes por la noche, después del cierre del mercado, se informó que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, mantendrá su trabajo luego de un estudio del liderazgo de la empresa impulsado por el inversionista activista Elliott Management.



S&P 500: +1.2% lunes, +2.5% en el año

Dow Jones: +1.6% lunes, -5.7% en el año

Nasdaq Comp.: +0.4% lunes, +22.1% en el año



Ocado repunta a medida que aumenta el pronóstico de utilidades





Ayer fue un día mixto para las acciones del Reino Unido, con el FTSE 100 un 1.4% más alto y el FTSE 250 un 0.2% abajo. No hubo una reacción instintiva al nuevo confinamiento en Inglaterra anunciado durante el fin de semana, pero eso puede explicarse en parte por la naturaleza internacional de muchas empresas del Reino Unido. Las empresas del FTSE 100 obtienen alrededor de 70% de sus ingresos del extranjero, y el FTSE 250, más centrado en el país, sigue obteniendo alrededor del 50% en el exterior.



La firma de comestibles en línea Ocado Group, Rolls Royce, Royal Dutch Shell y BP lideraron el FTSE 100, ganando 8%, 7.4%, 5.1% y 4.4% respectivamente. El repunte de Ocado fue impulsado por la compañía que aumentó su pronóstico de utilidades para todo el año, y el CEO Tim Steiner compartió que la compañía continúa operando a "volúmenes máximos todos los días" con tamaños promedio de pedidos aumentando antes de que llegue el nuevo bloqueo.



FTSE 100: +1.4% lunes, -25% en el año

FTSE 250: -0.2% lunes, -21.5% en el año



Qué Vigilar



Humana: la aseguradora de salud ha ganado 11.5% en 2020 y 38% en los últimos 12 meses. La firma entrega hoy su reporte al tercer trimestre. Cuando la compañía entregó sus resultados del 2T en agosto, la gerencia dijo a los inversionistas que el beneficio de que sus clientes aplazaran la atención médica debido a la pandemia se vio parcialmente compensado por los costos de las pruebas y el tratamiento de Covid-19. Para las aseguradoras de salud, cuanto más los asegurados utilizan la atención médica y reclaman, mayores son los costos en los que incurren. Actualmente, 18 analistas de Wall Street califican las acciones de Humana como una Compra y ocho como Retener.





Ferrari: la firma italiana de autos deportivos de lujo cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York en 2015; desde entonces, el precio de sus acciones se ha más que triplicado. El precio de las acciones de la empresa ha subido 10.6% en 2020, ya que la demanda de los vehículos de la empresa suele estar muy por encima de su capacidad de producción, y su marca le permite mantener márgenes considerables. En la llamada de resultados del segundo trimestre en agosto, el director ejecutivo Louis Camilleri señaló que las interrupciones causadas por la pandemia Covid-19 "nos envolvieron en un momento crítico en la delicada fase de industrialización de los nuevos modelos que presentamos este año". El martes, Ferrari entregará su reporte al tercer trimestre.





Wayfair: el precio de las acciones del minorista de muebles y artículos para el hogar en línea ha aumentado en 2020, ganando más de 180% y empujando su capitalización de mercado más allá de la marca de 20 mil millones de dólares. Wayfair se ha beneficiado de consumidores y empresas que han comprado muebles para facilitar el trabajo en el hogar. Las expectativas de los inversionistas están por las nubes al llegar el reporte al tercer trimestre de la empresa hoy. Los inversionistas estarán atentos al éxito de la empresa en convertir a sus millones de nuevos clientes en compradores habituales. Los analistas esperan una utilidad por acción de 0.82 dólares para el trimestre.



Esquina Cripto



Mastercard dice que las patentes de criptoactivos de la compañía serán rentables en el largo plazo





La gama de patentes de criptomonedas de Mastercard le dará una ventaja una vez que se lancen las monedas digitales de banco central (CBDC), dijo el presidente de la compañía, Michael Miebach.



El proveedor de pagos tiene una serie de patentes de tecnología financiera que le permiten realizar transacciones con criptoactivos de manera efectiva, dijo Miebach a los analistas, lo que significa que si los bancos centrales lanzan sus propias monedas, la compañía podrá facilitar su uso en todos los mercados.



Según se informa, Miebach dijo que la propiedad intelectual de criptomonedas de Mastercard "nos coloca en una buena posición" para cuando los bancos centrales lancen sus propios criptoactivos, durante la llamada de resultados del tercer trimestre de la empresa.



"El enlace a una red de aceptación es fundamental" para un CBDC, dijo. "Así que tenemos algunas patentes que vinculan estas transacciones directamente a nuestra red, donde se pueden usar. Así es como podemos aportar valor, y nos aporta valor".