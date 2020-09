Segundo informe de gobierno de Sheinbaum entre luces y sombras: COPARMEX CDMX

El presente informe se encuentra inmerso, además de las problemáticas que de suyo venía ofreciendo la Ciudad de México, a las provocadas como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y su manejo.



Al respecto, COPARMEX Ciudad de México identifica las siguientes:



LAS LUCES



Seguridad pública.

• Destacamos el aumento de la inteligencia de investigación policial, que ha generado un combate frontal a grupos de la delincuencia organizada ya enquistados en la Capital.

• El aumento en el número y la calidad de las cámaras de videovigilancia, pasando de 18 mil a 54 mil, así como la conexión de fibra óptica en 13 mil postes del C5, lo que mejoró la definición de las cámaras de los Senderos Camina Libre, Camina Segura.

• Sobre todo, celebramos la disminución de los niveles de algunos de los delitos de alto impacto como lo son homicidios dolosos.



Agua

• Reconocemos la atención estratégica y presupuestal que esta administración le ha dado a la problemática del agua y el drenaje a la Ciudad de México.



Movilidad

• Coincidimos con el Gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que una de las apuestas para la competitividad y el bienestar de los capitalinos implica el fortalecimiento del transporte público, en ese sentido destacamos:

* El avance en la ampliación de la línea 12 del Metro.

* La construcción de las Líneas 1 y 2 del Cablebús.

* La compra y puesta en operación de 200 trolebuses nuevos y 300 autobuses RTP de última generación.

* La inauguración de la Línea 5 del Metrobús y la expansión de las líneas 3 y 4.

* Los trabajos por la modernización del Tren Ligero Tasqueña- Xochimilco.

*La nueva tarjeta de movilidad integrada.



Innovación Digital Gubernamental



• El mayor éxito y la transformación más visible de la Ciudad Capital se encuentra en la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abiertos, gobierno digital y gobernanza tecnológica que ha desarrollado la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX (ADIP). Algunos logros que reconocemos como valiosos son:

o 14 mil puntos de internet gratuito, el cual fue ganador del premio a la mejor iniciativa de conectividad del mundo de la World Summit on the Information Society (WSIS).

o La creación de sistemas y aplicaciones que permiten la interoperabilidad del Gobierno de la Ciudad, lo mismo que representan un avance sustancial en materia de simplificación administrativa, tales como: Llave CDMX, Denuncia Digital, Mujeres SOS así como el Portal de Trámites y Servicios y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana.



SOMBRAS



La Ciudad de México ha sido una de las entidades más duramente golpeadas, tanto por el número de personas afectadas por el COVID-19 como por la brutal caída de la actividad económica; en ambos casos el resultado ha sido trágico.



Identificamos que el mensaje de la Jefa de Gobierno, tanto en sus apariciones públicas como en el llamado que ha hecho a los ciudadanos del uso del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia han sido congruentes, pero ha habido sombrasen la estrategia.



Por un lado, se han detectado más de 100 mil contagios en la Capital y un número preliminar de 10 mil 725 muertes confirmadas por Covid-19; sin embargo, a ello habrá que añadir la reciente información que señala la identificación de 20 mil 535 muertes asociadas al virus de acuerdo a actas de defunción del registro civil, lo que ofrece un escenario catastrófico sobre el manejo de la pandemia.



A lo anterior, hay que añadir que sin los apoyos necesarios a las empresas para que lograran mantener a la planta laboral a salvo en sus hogares para limitar la ruta de contagios, se perdieron en la capital, en lo que va del año, más de 218 mil empleos formales.



Como puede verse en la siguiente gráfica, desde 2016 la CDMX ha venido presentando ritmos de crecimiento del empleo formal menores a los registrados en el país, por lo que los planes de la nueva administración deben reforzarse pues han sido insuficientes para revertir esta tendencia.



En los últimos doce meses, 1 de cada 4 empleos perdidos en el país corresponden a la Ciudad de México. En el sector del comercio es 1 de 2 empleos.



Resulta imprescindible reajustar la estrategia, a fin de que contenga elementos que incentiven la recuperación y el crecimiento del empleo formal. De otra forma será imposible cumplir la meta de 300 mil nuevos puestos de trabajo en los siguientes meses.



PENDIENTES



Para alcanzar la intención del Gobierno de la Ciudad de México por generar 300 mil empleos de aquí a los primeros meses del 2021, se requerirían medidas mucho más allá de las anunciadas de gasto social e inversión en obra pública.



Se necesitan medidas que abonen a la confianza, acciones concretas de apoyo a la recuperación de los empleos perdidos e incentivos reales a la creación de nuevos puestos. Acciones conjuntas y coordinadas de apoyo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.



Ante ello, y con la premisa de que el desarrollo debe construirse desde lo local, creemos que fue oportuno la presentación del Programa de Reactivación Económica para la Ciudad de México a inicios del mes de septiembre, sin embargo, en COPARMEX CDMX seguimos creyendo que estas acciones deben ser acompañadas por estímulos fiscales y apoyos crediticios que generen un ambiente de confianza para la inversión, no sólo para las grandes empresas sino para el conjunto de las pequeñas y medianas empresas.



Es ahí en donde COPARMEX CDMX seguirá insistiendo en la necesidad de crear mecanismos de colaboración conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México, que nos permita enfrentar los efectos de la actual crisis sanitaria y al mismo tiempo, recuperar los empleos y salvaguardar a las empresas formales de la Capital del país.