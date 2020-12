Segundo Informe de Gobierno en Papalotla, Estado de México

Este informe de actividades fue realizado en Sesión Solemne de Cabildo y fue presentado a la ciudadanía por el Mtro. Rodrigo Ruíz Martínez. El edil municipal comenzó su intervención agradeciendo a los miembros de su administración y a los directores de cada área, por llegar a acuerdos en conjunto y lograr trabajar de manera solidaria para el bienestar de los papalotlenses. Sobre todo, reconoció la importancia de contar con el apoyo de su familia, en particular de su esposa, la Mtra. Bianca Paulina Pérez Guadarrama, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, para seguir trabajando día a día por el bienestar y el desarrollo de Papalotla.



Agradeció a todos las autoridades que lo acompañaron en este acto de gobierno, como fueron, la Diputada Local, Mtra. Maria del Rosario Elizalde Vázquez; presidentas y presidentes municipales de la zona; expresidentas y expresidentes papalotlenses; al representante del gobernador del Estado de México para nuestro municipio; autoridades auxiliares; artesanos del municipio de Papalotla; miembros de la mayordomía 2021; Prestadores de servicios turísticos.



Previo a dar lectura de las actividades realizadas Ruíz Martínez, solicitó a los presentes que se pusieran de pie y guardaran un minuto de silencio en memoria de todas las personas que han fallecido a causa se la pandemia.



De manera general el informe de actividades emitido, comenzó mostrando rubros atendidos por la administración para buscar mejoras puntuales para la población, entre las que destacan:



•Desarrollo Social

Apoyando en la canasta básica con los programas por subsidio "Juntos por Papalotla" y "Estamos contigo", logrando ayudar a los más necesitados en esta de pandemia.



•Salud

Se implementaron medidas de prevención ante la emergencia sanitaria. Y se llevaron a cabo Jornadas de Esterilización gratuitas para ayudar a atender el tema de perros en situación de calle.



•Educación

Apoyo a los alumnos poniendo a su disposición equipos de cómputo con internet para la realización de sus tareas y trabajos escolares, para apoyar en la adaptación de la nueva forma virtual de asistir a clases desde casa.



•Deporte

Se apoyo brindando atención a la ciudadanía con las medidas de salud recomendadas, ya que el deporte es necesario para tener una buena condición física, la cual hace menos propensos a enfermedades. Y principalmente se destacaron las mejoras realizadas a la Unidad Deportiva, cubriendo la parte superior de la barda para que llegara hasta el techo, ya este espacio anteriormente estaba descubierto; también se adquirieron aparatos para el gimnasio y se colocó un tapete con más grosor que ayuda a disminuir el impacto al realizar rutinas de ejercicio.



•Seguridad pública

Operativos conjuntos de vigilancia entre Texcoco y Otumba. Y se dio capacitación integral a los elementos que conforman este rubro en el municipio.



•Infraestructura

Este rubro es en el que más se le ha dado prioridad durante este segundo periodo de administración, como mencionó, el Mtro. Rodrigo Ruíz, se realizaron "obras que solucionan los problemas de fondo; no más obras desechables".



El Mtro. Rodrigo Ruíz enlistó ocho puntos de acciones y programas que se atendieron este año y que fueron los que cobraron mayor relevancia:



1.-Mantenimiento y reestructuración del "frontón abierto municipal". Con ello, se busca la recreación social para libre goce y esparcimiento de la ciudadanía, ya que este lugar en años pasados estaba en malas condiciones y era ocupado para muchas cuestiones distintas a su principal finalidad.



2.-Casa de Cultura. Rehabilitación de espacios, salones, fachadas para una mejor atención a las personas que se acerquen a los talleres y actividades que en este espacio se realizan. Destaca el mural plasmado en uno de sus muros, para mostrar a los visitantes, parte de los elementos que conforman nuestra cultura.



3.- Restauración del portón de nuestra Parroquia de Santo Toribio Obispo de Astorga. Esto fue posible al trabajo conjunto entre esta administración, la Asociación Civil "patrimonio que nos identifica y nos une", la Mayordomia 2019, y el cronista municipal, para atender el deterioro que presentaba este portón que data del siglo XIX.



4.- Pavimentación de calle Allende en el Barrio Mazatla.

Se pavimento la entrada principal a este barrio que durante mucho tiempo no había recibido apoyo a la petición de mejorar las condiciones en las que se encontraba esta importante avenida. Con esta obra se dio fluides al tránsito vehicular y peatonal por esta calle y sobre todo, se mejoró el paisaje urbano.



5.-Prevencion alimentaria. Se instaló un invernadero con tres módulos, que tendrá entre otras, cosas riego tecnificado. En este espacio se pretende cosechar hasta 4 toneladas de hortalizas por ciclo, lo cual, tiene como objetivo principal apoyar en la sana alimentación de los papalotlenses brindando verduras a un bajo costo que los haga tener una buena salud, previniendo enfermedades.



6.- Construcción de las nuevas instalaciones del Sistema Municipal DIF.

Este nuevo espacio contará con mejores instalaciones que servirán para brindar un mejor servicio a la población. Se encontrará ubicado en la parte posterior del complejo que albergará el Salón de Exposiciones Municipal y las nuevas instalaciones de DICONSA.



7.- Construcción del nuevo Kinder "Frida Khalo". Estará ubicado en la parte posterior de la Unidad Deportiva, y brindará mejores instalaciones con un espacio adecuado para la enseñanza. Cabe señalar, que con este cambio dentro de la Unidad Deportiva, la cancha de fútbol 7 no será retirada, sólo será reubicada unos metros, para mantener este espacio tan demandado por los que disfrutan de la practica de este deporte popular.



Como mención especial el edil municipal, hizo un reconocimiento a todas las personas que han apoyado con sus contribuciones, ya que con estos ingresos se ha logrado mejorar la red de alcantarillado y drenaje; se ha ampliado el parque vehicular del ayuntamiento, con el rescate de unidades para la construcción que estaban abandonadas, dándoles mantenimiento y reparación para ser reincorporadas al servicio; también se continuó con el programa "Iluminemos Papalotla", con el que se ha colocado alumbrado público en lugares que la población demandaba.



8.- Construcción del Salón de Exposiciones. Este recinto servirá para realizar actividades culturales, sociales y de recreación en pro de la ciudadanía. Se hizo mención del gran reto que significó convertir este espacio usado como espacio para tirar desechos de construcción (escombro, piedras, arena, etc.) y como paradero de unidades vehiculares abandonadas por anteriores administraciones.



El Mtro. Rodrigo Ruíz finalizó su mensaje de actividades del segundo periodo anual de su gestión realizando una invitación a mantener las medidas de prevención, para poder contener el incremento en el número de casos en esta temporada decembrina.



Este acto concluyó con la inauguración Oficial del Salón de Exposiciones Municipal.