Seguridad Social vs Despensa

Estimada ciudadanía, como sabemos, nos encontramos en confinamiento por la pandemia SARS-COV 2 mejor conocida como Covid 19. Esta situación tiene un carácter internacional y se estima que México pueda salir de esta situación dentro de seis semanas. Todo dependerá del esfuerzo que hagamos por quedarnos en casa todas y todos.

No obstante, la economía local se ve afectada y con ello la posibilidad de llevar el sustento a la mesa de nuestras casas. Es imperativo que el gobierno estatal y los municipios se asuman en una sola directriz, junto con la Federación, para contrarrestar la crisis económica que se avecina. Por lo que espero de nuestras autoridades realicen algo semejante a esto:



-Reorientar el presupuesto de este año para incentivar y fortalecer las pequeñas y medianas empresas pero también el sector turístico, el sistema de salud y por supuesto el sistema educativo. Un ejemplo de las partidas que las y los diputados pueden orientar y utilizar es la de "ayudas sociales" que asciende a más de 220 millones y que se utiliza de manera discrecional (Congreso Local, 2020).



-Transparentar los recursos de licitaciones para efectividad de su ejecución midiendo el presupuesto basado en resultados. Darle entrada a las leyes secundarias de los Presupuestos Participativos, motivaría la tan anhelada rendición de cuentas en la administración pública.



-Los legisladores no deben utilizar la desgracia de la situación para promocionarse en sus pretenciones políticas si así lo hicieran deben ser sancionados por lo menos moralmente. Considero que deben trabajar sectorialmente. Es decir, cada uno en su distrito y coordinar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para no hacer dobla trabajo en área específica. Finalmente ellas y ellos están obligados a tomar la delantera para la reconstrucción del sistema administrativo en Guerrero y lograr romper el esquema de la administración de la pobreza que hasta ahora funciona como elemento principal de la política pública del Estado. Bien dice el dicho, que el que mucha abarca, poco aprieta.



-Donar un mes de su salario íntegro suponiendo que su percepción mensual es de alrededor de 250 mil pesos; podríamos hacer una bolsa de $11,500,000. Serviría para estimular o crear apoyos económicos a pequeños comercios, infraestructura hospitalaria o infraestructura educativa. Pues vemos que la situación obliga a utilizar plataformas virtuales que requieren Internet, sin olvidar que ya es un derecho humano y no hay forma de acceder sin costo.



-El ayuntamiento debe realizar un Diagnóstico Emergente para la Recuperación Económica del Municipio; donde se detalle el número de hogares marginados, sectores económicos, organizaciones civiles coadyuvantes, gremios sindicales y de servicios para identificar de manera eficaz los sectores más vulnerables y así ejecutar los recursos de manera eficiente.



-En virtud de que no se ha aprobado el presupuesto en Acapulco, podríamos orientar los 3,797,000,000 del presupuesto a las 250 mil familias que viven en Acapulco (INEGI, 2011). Si se hiciera, podríamos entregar 15 mil pesos por familia y prorratearlo en 6 meses; se podría entregar hasta 2,531 pesos por familia durante estos meses.

Por supuesto que éste análisis tiene sus bemoles y un enfoque un tanto sesgado por la falta de información que debería ser pública para que fuera referencia de éste y otros análisis, lamentablemente no es así. Sin embargo, el planteamiento se hace porque conocemos cómo se utiliza de manera discrecional el recurso público y cómo se orienta. Prueba de ello es que hasta éste momento la autoridad municipal no ha publicado un Plan Emergente para focalizar los recursos y mitigar el impacto de la crisis económica derivada de la pandemia y la caída de los precios del petróleo.

Es importante recalcar que cuando el presidente de la República menciona que la pandemia "le cayó como anillo al dedo" hace franca referencia a que todas y todos partiremos desde cero en la reactivación económica hablando internacionalmente. Es decir, para nuestros tiempos venideros nuestro sistema de bienestar tiene que mitigar problemas similares a esta pandemia y no en unas despensas mal hechas que se entregan en una acción más proselitista que de ayuda. Por lo que el mensaje llama a los tres niveles de gobierno al trabajo conjunto para consolidar el estado de bienestar de las y los guerrerenses. Es momento de reconstruir el que hacer público de la administración pública y focalizar el trabajo para alcanzar el estado de bienestar que Acapulco tenía en los 70’s y dejó de tener en la última década.



Pd. Ciudadana y ciudadano hoy salieron algunas luciérnagas a repartir despensas porque su corazón es noble y de buenas intenciones. Por favor, recibe su luz y no te sientas comprometida con nada pues es una ley natural que las luciérnagas es que alumbren cuando todo parece estar oscuro.



Por lo pronto sigamos construyendo Ciudadanía...

Yair García

Ciudadano de Tiempo Completo