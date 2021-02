Seguridad vial CDMX, en entredicho

Peatón como prioridad, asignatura pendiente aún en la Capital; la violencia no es el camino para lograr una mejor y positiva vialidad, enfatiza



Urge COPARMEX CDMX al gobierno de la ciudad que administra Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecer el Estado de Derecho y ser más responsable en condiciones de seguridad vial, luego de condenar el enfrentamiento ocurrido el pasado viernes 5 de febrero entre integrantes de grupos ciclistas y policías de tránsito. ’La violencia no es el camino para lograr una mayor seguridad vial’, enfatiza.



El Centro Empresarial de la Ciudad de México, demandó aplicar la ley sin distinción a los involucrados, para que sea evidente que en la Ciudad la justicia es accesible para todos pues, lamentó que este incidente dejó al descubierto la urgencia por revisar los protocolos de actuación policial en situaciones similares y al mismo tiempo, la necesidad por fortalecer el valor, el respeto y la dignificación de los cuerpos policiales en la vida pública. ’Agredir y lastimar a una autoridad sin que haya consecuencias para nadie, no es una muestra de libertades, sino de impunidad’, subrayó.



Armando Zúñiga Salinas, Presidente de COPARMEX Ciudad de México, deploro que hasta el momento, y como consecuencia del enfrentamiento, Sheinbaum solo ha informado de la suspensión de policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de mandos operativos.



’Sin embargo, para que exista justicia plena en este caso, la Fiscalía de la Ciudad debe extender la investigación hacia los responsables de las arteras agresiones a integrantes del cuerpo policial, quienes también sufrieron lesiones graves’, apuntó.



Zúñiga Salinas, también especialista en Seguridad Privada, dijo que es muy importante señalar que COPARMEX Ciudad de México, a través de su Comisión de Movilidad, ha impulsado y acompañado la agenda de diversas organizaciones de la sociedad civil, exigiendo a la autoridad federal y local --a través del diálogo y acciones propositivas-- garantizar condiciones presupuestales y de infraestructura que permitan la seguridad vial para todos, teniendo al peatón como prioridad, asignatura pendiente aún en la Capital, acoto.



Explico que en diciembre pasado fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional de Movilidad y Seguridad Vial, que eleva a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, la cual fue impulsada por diversas organizaciones de la sociedad, incluida la COPARMEX.





’Por ello –agregó-, COPARMEX CDMX condenará todo acto violento como el camino para alcanzar el necesario objetivo por contar con seguridad vial plena, pues acciones como las que vimos el viernes pasado afectan gravemente en su legitimidad social a un movimiento que se ha construido con mucho esfuerzo a través del diálogo y las propuestas de la sociedad civil organizada’.



A su vez, Zúñiga Salinas considera que el gobierno capitalino debe dar muestra clara de apoyo y respaldo y a los policías, pues la operatividad policial y la confianza ciudadana son dos variables de profunda unidad; si las fuerzas de seguridad funcionan, los ciudadanos confiarán más en ellas y se activará un círculo virtuoso de colaboración y trabajo conjunto de protección mutua y ello, debe ser impulsado desde la autoridad más alta en la Ciudad.



’COPARMEX CDMX, se compromete a construir en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acciones de reconocimiento y fortalecimiento de la dignidad policial, para abonar así en el ánimo ciudadano que valore a la autoridad y su trabajo en favor de la comunidad, como un camino seguro para el establecimiento de un Estado de Derecho pleno’, puntualizó.



