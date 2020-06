Seguro de vida para periodistas está vigente: Mario Moreno Arcos

www.guerrerohabla.com



SAN LUIS ACATLÁN, GRO. Junio 28, 2020.-El secretario de Desarrollo Social de Guerrero, Mario Moreno Arcos, aseguró que el seguro de vida que proporciona el Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) está vigente, gracias a la preocupación del gobernador, Héctor Astudillo Flores, durante esta pandemia del Covid-19.



’El seguro lo reactivamos, está disponible, es un seguro que no existe en el país, Guerrero es el único estado que tiene uno del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), es el único que conserva un apoyo de esta naturaleza, el seguro está a salvo.



Hemos tenido problemas con esta enfermedad del Covid-19, han salido afectados algunos compañeros de los medios de comunicación, los hemos estado atendiendo, hemos estado apoyando con algún recurso para el tema de medicamentos.



El gobernador me ha encargado mucho que cuide ese tema y está vigente, ojalá que nadie lo utilice, los tiempos están difíciles por la pandemia, pero su seguro está vigente’.



Al ser cuestionado sobre los periodistas que no han firmado las pólizas vigentes, expresó: ’Ya las firmamos, ya se pagó la póliza, en estos tiempos de pandemia no podemos estar exponiéndolos, el gobernador ha sido muy cuidadoso, muy puntual, está cubierta la póliza al cien por ciento hasta abril del 2021’.