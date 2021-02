Selina Trujillo del partido de MORENA se registra como aspirante a la presidencia municipal de Los Reyes, La Paz

La Paz, Mex.-Bajo el slogan de ¡En la encuesta…..Salina es la respuesta! La Nueva Esperanza para #LaPaz, surge la figura de Selina Trujillo que una vez que se registró como aspirante a la alcaldía de este municipio de inmediato las reacciones contrarias, no se hicieron esperar, de un pueblo olvidado por el actual gobierno morenista durante casi todo el trenio al no ver obra pública, inseguridad, sin respuesta positiva en materia de educación, sin agua potable, entre otros rubros, apuntaron José Trujillo de la comunidad de La Magdalena, Rosa Hernández de San Isidro y Hermenegilda Gutiérrez de Valle de Los Reyes.

Quienes añadieron, reconocer la valentía de Selina Trujillo para postularse como aspirante a la presidencia municipal de esta localidad, en un tiempo totalmente adverso para ella y el partido de MORENA, pues se va a encontrar con una ciudadanía totalmente defraudada por el mal Gobierno de Olga Medina quien solo se la paso agrediendo a todo un pueblo principalmente a comerciantes que en un momento creyeron y confiaron en ella, pero que solo los engaño, por lo que Selina Trujillo en caso de ser la aspirante enfrentara un dicil reto para lograr el objetivo que sera sumamente difícil, apuntaron.

A su vez, en las redes sociales, Selina hace llegar este mensaje a la ciudadanía del municipio de La Paz,’ Buenas noches [email protected], me dirijo a ustedes para hacer pública mi voluntad de participar en el proceso interno de Morena , con la aspiración a ser la abanderada de la candidatura al cargo de Presidente Municipal de la Paz, bajo los principios y el proyecto de la 4Transformación debemos entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Tengo pleno conocimiento y acepto la encuesta como método de selección de candidatos, es por eso que confío en la veracidad y objetividad de las encuestas de este partido al que entrego mi plena confianza.

He declarado que me encuentro en pleno ejercicio de mis derechos político electorales y cumplo con los requisitos que exige la ley.

Agradezco de antemano a quienes viven en La Paz su apoyo en los siguientes días.