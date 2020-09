Semáforo amarillo, esperanza de la gente para salir de sus compromisos: Adela Román

Acapulco, Gro. 31 agosto 2020.-La alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, celebró el cambio a color amarillo en el semáforo sanitario que, a partir de este lunes se comenzará a aplicar en todo el estado de Guerrero, de acuerdo con las autoridades federales de salud.

’Para Acapulco significa volvernos abrir al comercio, volvernos a abrir a la economía, significa la esperanza de la gente para salir de los compromisos que tiene, y veo con mucho agrado que la gente ya se esta acostumbrado a vivir en esta nueva normalidad’, dijo.

Sin embargo, recomendó a la población ’no excederse’ para evitar que se regrese al confinamiento total, ante un posible rebrote ’más duro de la pandemia’, por lo que adelantó que su gobierno estará ’muy pendiente y con mucha chamba’, a través de reglamentos y espectáculos, para vigilar que no se incurran en excesos.

Sobre el levantamiento de la restricción a la venta de bebidas alcohólicas después de las 20:00 horas, así como el funcionamiento de los sitios para realizar fiestas, la edil pidió esperar a la publicación oficial que realizará el gobierno del estado sobre dichas medidas, aunque confirmó que, si se abrirán los bares y discotecas, aunque con ciertas limitaciones para no incurrir en violaciones sanitarias.

’Hago un llamado a la población para que respeten la sana distancia, que no se deje de usar el cubrebocas, que se laven las manos constantemente y que traigan su gel porque la vida no tiene precio’, concluyó

No bajar la guardia

La encargada de despacho de Salud Municipal del puerto, Roxana Tapia Carbajal, recomendó no bajar la guardia a la población y destacó que ’Acapulco entrará en la fase de semáforo amarillo, no por cuestión política, sino porque verdaderamente los casos de COVID-19 han disminuido’.

Entrevistada durante la rehabilitación del parque de usos múltiples de la colonia Unidos por Guerrero, donde se instaló un módulo médico en beneficio de los vecinos del lugar, Tapia Carbajal dijo que el anuncio oficial lo hará la Federación y Acapulco pasará del color naranja al amarillo, en el semáforo epidemiológico.

Sin embargo, subrayó que es importante no bajar la guardia ni relajar las medidas de prevención e higiene, como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la desinfección al entrar a establecimientos comerciales y mantener la sana distancia.

Mencionó que los porcentajes de personas permitidas para regresar a laborar cambia dependiendo la actividad, y de algunos establecimientos que estaban operando en un 40 por ciento, aumentarán al 60, 70, según el riesgo con base en las normas establecidas.

No obstante, aclaró que, en el semáforo amarillo, lo único que no está permitido es el regreso a clases en las escuelas, aunque ya están trabajando en línea, de manera virtual.

Tapia Carbajal adelantó que en los próximos días el Gobierno Municipal emitirá un comunicado donde especificará los porcentajes permitidos de ocupación y según la actividad.

Fuente: Digital, Guerrero