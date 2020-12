Semáforo rojo en CDMX es ’mortal’

• Obligada 4T, brindar apoyos directos para salvaguardar empresas formales y seguro de desempleo



• A un paso del abismo, mensaje en Espectaculares, otra alternativa contra pandemia



La iniciativa privada advirtió que el Semáforo Rojo en el Valle de México los ha puesto a un paso del abismo. El nuevo cierre de actividades no esenciales, pone en riesgo de muerte a otros 10 mil establecimientos mercantiles.



Mientras tanto, expuso que las autoridades de la ciudad de México sólo han considerado ’medidas básicas relajantes’ en las actividades de la informalidad (ambulantaje), donde hay puntos importantes de contagios y por lo cual nos encontramos en las circunstancias actuales.



El dirigente del Centro Empresarial de la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, insistió -en una entrevista- que, el confinamiento es una respuesta responsable ante el incremento de las infecciones y muertes de las personas; pero, no hay hasta el momento acciones más contundentes para evitar más contagios en los espacios públicos, apuntó.



Ahora, consideró el líder empresarial capitalino, el Gobierno Federal y de la Ciudad de México tienen la responsabilidad ineludible por encontrar alternativas para reorientar una parte del gasto público y brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores formales, tales como el salario solidario y seguro de desempleo a quienes enfrentarán la incertidumbre del inicio de año 2021.



Zúñiga Salinas, dirigente de la Coparmex CDMX, resaltó que las empresas organizadas de la Ciudad han atendido y acatado las medidas de protección de la salud y realizado un gran esfuerzo por mantener, dentro de sus posibilidades, el mayor número de los empleos, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ’Con la misma seriedad, hemos comunicado alternativas razonables al Gobierno de la Ciudad para evitar el cierre de empresas y la pérdida empleos, sin que todavía se tenga una respuesta favorable’, lamentó.



Reiteró Zúñiga Salinas que este nuevo cierre de actividades no esenciales, hace evidente la importancia de que la Jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum, haga suyas las propuestas de COPARMEX CDMX y de otros prestigiados organismos empresariales en el sentido de ofrecer apoyos directos para salvaguardar a las empresas y, sobre todo, a los empleos de los trabajadores de la capital.



’En COPARMEX CDMX estamos seguros que las 11 propuestas que dimos a conocer recientemente siguen siendo positivas y más vigentes que nunca. Aún es tiempo de que esos apoyos se hagan realidad por el bien de la actividad económica de la capital de la República porque estamos también en un estado de emergencia económica del que nos va a costar mucho esfuerzo y años de trabajo’, recordó.



Afirmó que para la COPARMEX CDMX es lamentable tener que volver a un nuevo confinamiento para intentar resguardar a la población ante el incremento de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, pues esto pone en riesgo de muerte a cerca de 10 mil establecimientos mercantiles, que se sumarían a los casi 49 mil que, de acuerdo con el INEGI, se perdieron en el último año.



Refirió que la Ciudad de México tiene una vocación económica en los servicios, principalmente el comercio, turismo, alimentos y servicios de recreación, actividades consideradas no esenciales, donde este nuevo cierre por confinamiento sea quizá el cierre definitivo.



Por último, dijo que seguirán impulsando el cuidado de la salud por sobre todas las cosas, al mismo tiempo que continuarán proponiendo diversas acciones para intentar mantener la actividad económica de la Ciudad.



Mensaje en Espectaculares, otra alternativa de salud



En otra parte de la entrevista, Zúñiga Salinas insistió que, ante el compromiso para combatir en unidad y responsabilidad la pandemia, el Centro Empresarial de la Ciudad de México urgió solidaridad ciudadana ante esta crisis sanitaría.



Y, actuando en unidad y solidaridad con el Gobierno de la Ciudad de México, se colocaron 50 espectaculares en puntos importantes de la Ciudad con la campaña: ’Quédate en Casa, No es tiempo de Fiestas’, para así contribuir de manera decidida para bajar la curva de contagios por el virus; así como la saturación de hospitalizaciones en la entidad.



Recalcó que la campaña ’Quédate en Casa, No es tiempo de Fiestas’, es con el patrocinio de diversas empresas de publicidad exterior y el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno de la Ciudad.



Ajustes contra pandemia en unos días: Sheinbaum



Por otra parte, en informaciones recientemente publicadas, la gente sigue concentrándose en el primer cuadro de la ciudad, en Tepito, y otros centros más en donde el ambulantaje sigue actuando sin medidas restringidas y sin que se respeten las medidas sanitarias.



Por lo tanto, la Jefa de Gobierno, Claudia Shembaum, dijo que requerirá algunos días más ’para hacer los ajustes necesarios para que se respeten las medidas en su totalidad, por el momento, sólo se harán apercibimientos a quienes desobedezcan las prohibiciones’. No especificó el plazo que se deberá cumplir para tomar medidas más serias.



En el último reporte de casos la capital sumó 4 mil 991 positivos más, para totalizar 287 mil 682 acumulados; además de otros 152 decesos, para sumar 19 mil 926 fallecidos por esta causa. Llama la atención que este fin de semana repuntaron las cifras, a diferencia de otros fines de semana.





