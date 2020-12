Semáforo rojo en CDMX y Edomex: qué actividades esenciales quedarán permitidas

La zona conurbada del Valle de México, que en conjunto alberga a 23 millones de personas, entraron nuevamente al semáforo rojo ante el fuerte aumento en los contagios y hospitalizaciones a causa del COVID-19.



En conferencia de prensa conjunta, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el Subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell; anunciaron la suspensión de todas las actividades que no sean esenciales a partir de este sábado 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.



Es decir, se implementará la suspensión temporal de todas las actividades económicas que contribuyen a la movilidad y aglomeraciones, por lo que únicamente permanecerán abiertos los comercios esenciales, las demás deberán cerrar hasta el 11 de enero.



De esta manera, solo podrán estar abiertas actividades primordiales como:



*Venta de alimentos, sin preparar y preparados solo como servicio de entrega. No para consumo en locales.





*Sectores Energía, transporte, manufactura, salud, funerarios, financieros, telecomunicaciones, servicios y proveeduría. Todos deben de seguir los protocolos de seguridad en el trabajo, dispuestos desde el 1 de junio.



*Fabricación, comercialización y venta de medicamentos.



*Talleres de reparaciones y refacciones.



*Tributario, seguridad, obra pública y agua.



Todas las demás actividades quedarán suspendidas de manera temporal, así lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



’Tendremos una suspensión temporal de actividades económicas, pero seguirán las esenciales. A partir de mañana deberán cerrar’, anunció.



Reconoció que se requiere tomar medidas extraordinarias para que en las próximas tres semanas se reduzcan la cifras de muerte y contagios.



El funcionario recordó que la pandemia se prolongó durante el año. Alcanzó un punto máximo en la tercera semana de marzo, luego fue en descenso, pero a partir de la primera semana de octubre tuvo otra vez un repunte.



Destacó el caso de la zona conurbada del Valle de México, que, al albergar a casi el 25% de la población del país y existir una gran movilidad de personas, los casos se han incrementado considerablemente.



’Al ser una población tan grande podría llevar a un grado de dificultad en los casos para poder frenarlos’.



Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, decretó semáforo rojo en esa entidad y llamó a respetar las nuevas medidas y mantenerse en casa.



Externó su preocupación por el incremento de personas internadas en las clínicas del país y anunció que durante las últimas semanas se reflejó un considerable aumento en el número de hospitalizados, así como fallecimientos.



’Estamos en un nivel hospitalario del 75%. Esto nos lleva a tomar medidas drásticas. Esto significa suspender las medidas no esenciales’, dijo.



En tanto, la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, también anunció que la Ciudad de México entró a semáforo rojo, es decir, se posiciona en alerta máxima de contagio.



’La CDMX entra a semáforo rojo junto con el Estado de México. A partir de mañana tenemos que disminuir la actividad y movilidad’, enfatizó.



Es por eso que, insistió, la población debe seguir al pie de la letra cinco reglas que son:



*Quédate en casa



*Si es necesario salir usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre



*No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familia



*Las compras las deberá realizar solo una persona del hogar



*Si eres positivo de Covid-19 aíslate y llama a Locatel (55 56 59 11)



Hasta este jueves 17 de diciembre, la CDMX reportó 277,733 casos de COVID-19 confirmados, así como 19,583 defunciones.