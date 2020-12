Semáforo rojo medida dura, pero necesaria: UNIDEM

Ecatepec, Méx., a 18 de diciembre.- La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) consideró que la medida tomada por autoridades de la Ciudad de México y de la entidad mexiquense es dura, pero necesaria para reducir drásticamente la movilidad, y con ello frenar los contagios de Covid19 por el incremento de ocupación hospitalaria que estaba al punto del colapso.



El director general de la agrupación, Francisco Cuevas Dobarganes apuntó que ya se esperaba que las dos entidades federativas pasaran del semáforo naranja al rojo, pues la cantidad de personas internadas tanto de manera general como en camas de cuidados intensivos, está llegando a niveles que dentro de algunos días ya no podrían ser manejables.



’La cantidad de hospitales, tanto públicos como privados que ya se encuentran saturados de enfermos contagiados por COVID 19 confirma que dentro de muy poco tiempo podrían colapsar’, sostuvo el líder empresarial.



Reconoció que los habitantes de la zona centro del país, no tuvieron la precaución de atender la sugerencias de reducir la movilidad, por lo que la Unión Industrial respalda la decisión de los gobiernos de la CDMX y del Estado de México de tener que cambiar el semáforo y con ello reducir a fuerza la movilidad de las personas.



’Las medidas son duras, pero necesarias. No se trata de buscar culpables, el objetivo es que se atiendan las recomendaciones para reducir los contagios y con ello proteger la salud de las personas, que es lo más importante’, apuntó Cuevas.



Para el líder empresarial, la tendencia y la pendiente de la curva epidemiológica de los dos estados es muy pronunciada y aunque se paren todas las actividades no esenciales la cantidad de contagios seguirá aumentando los próximos días, por ello, reconoció la medida de las dos entidades de aumentar la cantidad de camas y respiradores, sino también la cantidad de especialistas de la salud que están llegando al centro del país para apoyar esta emergencia sanitaria que se avecina.



’El que lleguen médicos cubanos y del Estado de Chiapas, que ya se encuentra en verde, seguramente ayudara a aminorar el problema que se viene. Aplaudimos la decisión de que las medidas se tomen de manera conjunta entre la CDMX y el Edomex, ello ayudará a que sean más efectivas y que no sólo se lastime la actividad económica en uno sólo de los lados sin obtener resultados contundentes’, indicó el director general de UNIDEM.



La Unión Industrial está a la espera de que se definan los giros esenciales que podrán operar y sus restricciones, ya que desde abril, ha habido varias versiones. En marzo y abril, sólo podrían operar empresas relacionadas con alimentos y medicinas, pero a partir de mayo se fueron incrementando otros giros tales como los de la construcción, minas, y la industria automotriz, para más tarde permitir la operación de restaurantes, comercio de barrio y otros giros.