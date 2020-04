Semana Santa en Nayarit, con playas cerradas

Por Norma Cardoso



Continúan los operativos para que turistas tanto local como nacional no lleguen a las playas, lagunas y ríos de Nayarit, realizando rondines en los diferentes lugares atractivos del estado.



De acuerdo a algunas personas que habitan cerca de la playa, existen patrullas y personal de las diferentes corporaciones policíacas para que ni los mismos pobladores salgan a los lugares cercanos a pasar esta Semana Santa que inicia.



Una de las playas más visitado en la entidad que es Sayulita, la cual está cerrada desde el día cuatro de abril y no fue hasta el pasado de sábado que pobladores de dicho lugar se organizaron y se colocaron a la entrada del Pueblo Mágico, con la finalidad de que solamente las personas que viven ahí, puedan ingresar.



Este tipo de dispositivos comenzaron en diversos lugares de Nayarit, sobre todo después que el mandatario estatal, Antonio Echevarría García, manifestara en sus redes sociales que:



’Ante la presencia irresponsable de visitantes de otros lugares del país, concretamente de la zona conurbada de Guadalajara, incluso con positivo de Coronavirus, de lo que tenemos certeza, me permito comentar lo siguiente:



’Le pido a los habitantes de Bahía de Banderas se abstengan de prestar servicios a aquellos vacacionistas que llegaron a casas y departamentos, pues corren riesgo’, aseguró.



Lo que alertó a la gente del Pueblo Mágico, de Bahía de Banderas, un pueblo unido, como así lo conocen quienes ya han estado ahí, que se organizan cuando es necesario para el bien común de sus habitantes, así lo dijo una persona habitante de ese lugar, Verito Isiordia:



’Sayulita cuando se lo propone… se sobrepone, es fuerte, porque destaca por ser un pueblo unido. Y si de cuidarnos se trata se organiza, ante acciones de gente irresponsable. No se baja la guardia. Porque nada es eterno, el tiempo de quedarse en casa no es eterno…’