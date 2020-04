Semana Santa: México pide evitar viajes internacionales de turismo por coronavirus

7 de abril de 2020



Compañías de telefonía móvil proveerán información al gobierno de la Ciudad de México sobre sobre el aforo de usuarios en la capital mexicana





El Gobierno de México reiteró este lunes su llamamiento a evitar viajes internacionales, desde y hacia México, por motivos no esenciales, como recreativos o de turismo, particularmente durante la Semana Santa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que la petición se hace "en concordancia con las medidas para contrarrestar la transmisión del virus SARS-CoV-2 en el mundo y en nuestro país".

Además, recordó que la reducción de frecuencias y rutas aéreas "ha generado enormes complicaciones en la logística de los vuelos internacionales".

La Cancillería mexicana exhortó a sus ciudadanos que residen en el exterior de forma permanente "a quedarse en casa y evitar viajes internacionales".

También hizo un llamamiento a la comunidad mexicana en Estados Unidos, que tradicionalmente viaja hacia México durante Semana Santa, "a posponer las visitas a nuestro país".

Señaló que las medidas de contención que se han establecido recientemente en ambos países han reducido la conexión aérea y limitado los viajes no esenciales en la frontera terrestre.

La SRE reiteró que "dadas las condiciones actuales, el retorno de los ciudadanos mexicanos a territorio nacional es sumamente complicado, por lo que es fundamental evitar viajes no esenciales al exterior".

En semanas anteriores, la SRE ha exhortado a sus ciudadanos, que residen en el extranjero de forma permanente, en especial en Estados Unidos, "a cumplir las instrucciones de las autoridades locales", además les recomendó ampliamente permanecer en casa y evitar todo tipo de desplazamiento internacional.

En 2019, entre el 29 de marzo y el 29 de abril, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM), dentro del Operativo de Semana Santa del Programa Paisano, apoyó con información a más de 656,000 personas de origen mexicano que viajaron vía terrestre y aérea entre Estados Unidos y México.

Ante la contingencia por coronavirus que actualmente ha reportado 2,439 casos positivos de contagio y 125 fallecimientos, el gobierno de la Ciudad de México anunció que desde el 25 de marzo se encuentra colaborando con compañías de telefonía móvil para obtener información agregada y anonimizada sobre el aforo de usuarios en la capital mexicana.

La metrópoli del país, la cual cuenta con 8.885 millones de habitantes, representa un alto riesgo de contagio de coronavirus. Por esta razón, las autoridades capitalinas han decido restringir a 25 personas, las reuniones permitidas.

A través de un comunicado de prensa, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), indicó que la medida tiene el propósito de garantizar la salud y seguridad de todos utilizando la tecnología ’como un mecanismo para responder de manera adecuada a la pandemia del virus COVID-19’, versó el documento.

A partir de la fecha señalada, el gobierno de la Ciudad de México recibirá diariamente un informe por parte de las compañías de comunicación móvil, sobre la cantidad promedio de usuarios que se encuentran en cada una de las radiobases dentro de la Ciudad de México.



Con los datos recolectados por las autoridades capitalinas se podrá identificar en qué zonas de la ciudad y en qué horarios del día cambia la afluencia de personas (AP Photo/Rebecca Blackwell)

’Estas bases de datos no contienen ningún tipo de información sobre usuarios particulares o su comportamiento. Por el contrario, sólo permiten al Gobierno de la Ciudad observar para cada hora del día, cuantos usuarios se encontraban conectados a cada radiobase.’, especificó el comunicado.

Con dicha colaboración, las autoridades capitalinas tienen la capacidad para identificar en qué zonas de la ciudad y en qué horarios del día cambia la afluencia de personas en la ciudad más grande del país. Además, la dependencia señaló que la finalidad de dicha medida es evaluar los cambios en el aforo de distintas zonas y su posible relación con la propagación del coronavirus, por lo que subrayó:

’Esto permite diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a reducir la tasa de contagio del COVID-19 y atender de mejor manera la presente emergencia sanitaria para garantizar la salud de todos los ciudadanos’

No obstante, el gobierno de la ciudad descartó la aplicación de multas u otras reglas correctivas para castigar a los individuos que salgan de sus hogares. Es destacable que acciones como esta se han tomado en otros países como China y Europa.