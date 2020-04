Semana Santa, sana y segura

Definitivamente este Domingo de Ramos ha sido muy diferente. Debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, en lugar de ver a cientos de personas en las calles y en los templos con cruces de palma en las manos, como cada año, toda la comunidad debió acatar el llamado urgente: resguardarnos en nuestro hogar, para que la salud y la seguridad de todas y todos esté protegida.



La medida de quedarse en casa durante esta Semana Santa permitirá reducir al máximo el riesgo de contagio por COVID-19, se trata de un sacrificio que nos permitirá tener mayor salud. Mira el lado, bueno, estar en el hogar y compartir con la familia permite crear y fortalecer lazos o trabajar en aspectos personales, que en otra circunstancia no veríamos: como la necesidad de autocuidado, de establecer rutinas y de desarrollar el crecimiento personal y tranquilidad espiritual.



Pero también hay que decir que, lamentablemente, la delincuencia no descansa. Este año, a diferencia de tendencias anteriores, es improbable que se den muchos robos a casa habitación pues el 80 por ciento de los mismos ocurren en viviendas ya estudiadas y cuando los habitantes no se encuentran. Ahora, como una hipótesis, podríamos estar más vulnerables a delitos digitales, como el fraude y la extorsión.



Por ejemplo, quienes sustituirán las compras en centros comerciales, por adquirir productos en línea, tendrán que estar más atentos para no ser víctimas de un robo de identidad. En todo momento tendremos que revisar, en la barra de navegación, si el sitio al que accedimos aparece como ’seguro’. Esto se sabe porque la dirección empieza con https:// Esa ’s’ es la clave. Además debemos revisar en todo momento la validez de ofertas que vemos en internet, algunas podrían ser engañosas o falsas.



La Semana Santa 2020 no es tiempo para vacacionar o disfrutar de la Ciudad casi vacía, como acostumbramos. Está en tus manos quedarte en casa y mantenerte a salvo tanto de contagiarte o contagiar a otros, como de estar muy alerta para prevenir delitos cibernéticos o telefónicos.



En todos los casos, en el Consejo Ciudadano apoyamos en la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533-5533 todos los días, y a toda hora. Abogados y psicólogos te asesoramos contra estos delitos, realizamos el reporte correspondiente si alguien es víctima y lo compartimos con las autoridades de Seguridad y Justicia en la capital.



*El autor es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, ha impulsado causas como la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento ciudadano