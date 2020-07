Sembrando Vida avanza en Tlaxcala y Morelos, se beneficia a 5 mil sembradoras y sembradores

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, encabezó la presentación del Programa Sembrando Vida en Tlaxcala en donde resaltó que se tiene la meta cumplida de apoyar a 5 mil sembradoras y sembradores de la entidad en 12 mil 500 hectáreas.



En un encuentro con facilitadores, técnicos y técnicas sociales y productivos, al que asistieron el gobernador de la entidad, Marco Mena y la delegada estatal de Programas Integrales para el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, María Luisa Albores detalló que, en este estado, se beneficia a 161 localidades de 23 municipios, en los que participan nahuas, otomíes y chinantecos y se cultivan entre otros productos, maíz, frijol, calabaza, cebada, amaranto, zapote blanco, tejocote y capulín.



A nivel nacional, resaltó que se ha cumplido con 99 por ciento de la meta, con 418 mil familias beneficiadas, de 430 mil programadas, con 2 mil 82 millones de pesos de inversión social directa a las y los sembradores, en 3 mil ejidos de 20 estados.



La titular de la Secretaría de Bienestar destacó el enfoque del programa al decir que ’en el centro está la familia, porque es lo que buscamos nosotros, el bienestar. Si un sembrador o sembradora son miembros de esa familia, van a contribuir para que la familia esté bien. Tiene que ver con un ingreso digno en la zona rural que les genera en un sentido de permanencia en ese lugar, porque este no es un apoyo de un mes’.



Pidió al personal operativo cuidar el programa conforme a lo que está marcado en las reglas de operación. También resaltó que las y los sembradores, no sólo contarán con apoyo económico, sino con asistencia técnica, capacitación y formación en temas organizativos y sociales; y del acompañamiento de un binomio productivo que les oriente hacia la agroecología o agricultura orgánica.



María Luisa Albores mencionó que Sembrando Vida contribuye a la regeneración del tejido social, lograr la autosuficiencia alimentaria, con base al clima, al suelo y a la cultura de la gente, fomentar la economía social y solidaria, al tiempo que se regenera la tierra.



El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena resaltó que ante el impacto que ha tenido la economía a causa de la pandemia por Covid-19, lo que se puede hacer es respaldar a los productores tlaxcaltecas en el campo, por lo que es bienvenido el Programa Sembrando Vida que es muy positivo para el fin que es atender a ese sector.



Por su parte, la delegada estatal de Programas Integrales para el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, destacó los avances de Sembrando Vida en esta entidad y puntualizó que, en conjunto, con los Programas Integrales de Bienestar se ayuda de manera directa a 253 mil personas en el estado, a quienes se ha dispersado más de 3 mil millones de pesos de enero a la fecha, lo cual consideró un logro del Gobierno de México.





Pide en Morelos no mentir, no robar y no traicionar



La Secretaria de Bienestar viajó de Tlaxcala a Huitzilac, Morelos en donde también presentó el Programa Sembrando Vida acompañada del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ante sembradoras, sembradores, facilitadores y técnicos, les hizo un llamado para que no utilicen el programa con fines políticos y se guíen por los principios del Gobierno de México de no mentir, no robar y no traicionar.



Les pidió a los servidores públicos actuar en el ejercicio de sus funciones y atribuciones con estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad, eficiencia y equidad. Les subrayó evitar, en todo momento, utilizar los programas sociales para inducir o coaccionar el voto, y que se abstengan de realizar proselitismo político y no tolerar ni participar en actos de corrupción.