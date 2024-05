Semov y FGJEM agilizan trámites para operadores de transporte público

TLALNEPANTLA, Estado de México.- La Secretaría de Movilidad (Semov), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizó la primera jornada de asesoría y apoyo para que los operadores del transporte público tramiten su Certificado o Constancia de No Antecedentes Penales, requisito indispensable para obtener la licencia de conducir.



Así lo informó Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, quien dijo que por primera ocasión este trámite se realiza en las instalaciones de la Semov, donde se atendieron 75 solicitudes.



Mencionó que esta suma de esfuerzos responde a una demanda del sector transporte del Estado de México, planteada en los foros de movilidad, y busca mejorar los servicios y trámites que ofrece el Registro Estatal de Transporte Público.



Explicó que a través de esta acción, los operadores fueron atendidos por peritos especializados adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, particularmente de la Coordinación General de Servicios Periciales, unidad administrativa responsable del trámite.



Sibaja González manifestó que la jornada estuvo enfocada a los transportistas que tienen antecedentes de ’Homonimia’ y que requieren asesoría para la obtención de su Certificado o Constancia de No Antecedentes Penales.



Indicó que estas acciones se van a realizar de manera periódica y los operadores podrán asistir a la Secretaría de Movilidad en Tlalnepantla, para realizar su trámite.



En este sentido, puntualizó que los interesados deberán presentar su identificación oficial vigente que puede ser el INE, la cartilla del servicio militar liberada o el pasaporte; así como el usuario y contraseña del CUTS (Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios) y el recibo de acuse de su trámite más reciente de ’Homonimia’ ante la FGJEM.



Daniel Sibaja González dijo que una vez obtenido el Certificado o Constancia de No Antecedentes Penales, el operador de transporte público podrá asistir a cualquier módulo a realizar su trámite de obtención de licencia de conducir.