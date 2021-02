Senado de EU exonera a Trump por segunda ocasión

El Senado de Estados Unidos declaró inocente al ex presidente Donald Trump, por segunda ocasión, durante el juicio político en su contra tras ser acusado de incitar a sus seguidores a irrumpir en el Capitolio el 6 de enero, cuando se confirmó el triunfo electoral de Joe Biden. El ex mandatario fue absuelto de los cargos con 57 votos a favor y 43 en contra, ya que se necesitaban 67 para condenarlo, por lo que Trump mantendrá sus derechos políticos, es decir, podría volver a competir por la presidencia en 2024. "No tengo miedo que compita en el 2024. Tengo miedo que pierda y vuelva a organizar otra insurrección", dijo Ted Lieu, durante la presentación de sus argumentos. El segundo "impeachment" contra Trump comenzó el martes, por lo que es el primer ex presidente en ser sometido a un juicio político después de abandonar el poder.



Esta mañana, el Senado acordó seguir adelante con el juicio sin convocar a testigos, para evitar un posible retraso que amenazaba extender el procedimiento por días o incluso semanas. El ex presidente Donald Trump ya reaccionó tras su absolución, afirmando que iniciará un nuevo "movimiento patriótico" tras el resultado en el Senado, reiterado como en su primer impeachment que se trataba de una "cacería de brujas".



El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que pese a la absolución del ex mandatario, Trump es el responsable del ataque al Capitolio le pasado 6 de enero. David Cicilline, que también participó en el argumento de cierre, acusó a Trump de violar sus deberes. "En el momento en que más necesitábamos un presidente para protegernos y defendernos, el presidente Trump nos traicionó deliberadamente", afirmó el congresista demócrata.