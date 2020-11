Senado en México aprobó en lo general la regulación y despenalización del uso lúdico de la marihuana en todo el país

Ciudad de México. 19 de Noviembre de 2020.-El Senado envió el dictamen a la Cámara de Diputados: el Congreso tiene hasta diciembre para culminar la legislación (Foto: Steve Allen/ Infobae México)

No fue a las 4:20, pero la hora llegó y el momento fue considerado histórico: el Senado aprobó despenalizar y regular el consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país en lo general, una legislación de avanzada no sólo en el continente sino en el mundo.



El Pleno del Senado contó con 82 votos a favor, con una importante mayoría impulsada por el oficialismo de Morena, el partido de la mayoría, y sus aliados, pero también con el apoyo de una parte de la oposición, incluidos legisladores del conservador PAN (Partido Acción Nacional) y del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Además, se registraron 18 votos en contra y siete abstenciones.



Con este aprobación del dictamen, se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis, se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y se modifican, reforman y adicionan varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Ahora, se discute en lo específico en el Pleno.



El dictamen aprobado contempló cambios de última hora, pero el espíritu se mantuvo. Ahora, se amplió hasta ocho plantas de cannabis psicoactivo por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume para su uso personal, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.



Además, se podrán llevar hasta 27 gramos. A partir de 28 gramos y hasta los 200, la nueva legislación contempla sanciones económicas. Será por encima de los 200 gramos que las sanciones ya contemplan la cárcel.



Las sanciones administrativas pueden ir desde los 5,200 pesos mexicanos (unos 255 USD) hasta los casi 261,000 pesos (unos 13,000 USD), así como la clausura de asociaciones donde se permitirá el consumo de marihuana (estos grupos podrán tener hasta 20 integrantes).



En el nuevo dictamen, obtenido por este medio, se eliminó todo lo relacionado con el uso medicinal, además del uso industrial del cáñamo. En la propuesta de Ley Federal para la Regulación del Cannabis no se habla de ’consumo lúdico’ ni ’recreativo’, sino de ’consumo adulto’.



Además, incluye la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Éste tendrá un director general que será nombrado y removido libremente por el titular de dicha dependencia.



Sin embargo, el cambio de última hora más destacado fue una modificación al artículo Décimo Quinto Transitorio. ’La autoridad competente, dentro del término de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá eliminar los registros de los respectivos antecedentes penales’ en beneficio de personas procesadas o sentenciadas.



El momento fue considerado histórico por todos los legisladores de todos los partidos políticos representados en el Senado. La era de las prohibiciones, en un país como México que ha sido golpeado fuertemente por el narcotráfico y la violencia que éste ha provocado, dio el primer paso rumbo a un cambio radical.



’La ley es de avanzada, es progresista, no era ya posible mantenerlo en la oscuridad. México hace lo correcto’, indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena, el partido de la mayoría, en el inicio de la sesión del Pleno. ’Es un hito histórico’, completó el senador Miguel Ángel Mancera, del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática).



Sin embargo, quien mejor resumió el momento parlamentario y sus consecuencias en la vida pública de México, fue la senadora Jesusa Rodríguez, estandarte de la izquierda mexicana: ’Autonomía personal, regulación responsable, derechos humanos, construcción de paz, justicia social, reactivación del campo, en dos palabras: marihuana legal’.



Lo que realmente ha dañado no es el cannabis, sino las consecuencias de su prohibición. La gradualidad de la legislación no significa que aquí finaliza, sino que aquí comienza Las senadoras subieron a la tribuna a festejar con una manta que rezaba: "No a la criminalización. Sí a la libertad"(Foto: Cuartoscuro)



Rodríguez, una de las defensoras más importantes de la legalización de la marihuana, citó en su discurso al poeta francés Antonin Artaud, al portugués Fernando Pessoa y a los mexicanos Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz. ’Hoy, jueves 19 de noviembre, la planta de cannabis avanza en todo el mundo’, indicó, recordando que más temprano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la prohibición al cannabidiol (CBD) en Francia.



Sin embargo, y a pesar de que la iniciativa recibió el apoyo de senadores de todas las orientaciones y partidos políticos, un grupo de legisladores del PAN votó en contra, ya que, en su argumentación, ’se abriría y liberalizaría el mercado de las drogas en México’.



’Abrirán tienditas en la esquina y sí, fumarán en los parques, porque nada más podrán recibir multas, no penalizan hasta 400 churros, van a revenderlos a tus hijos’, expresó el panista Damián Zepeda. El legislador fue refutado incluso por otros de su mismo partido.



’Utilizar el lenguaje de que legislamos el mercado de drogas es una abuso de una palabra que hemos satanizado por muchísimos años: drogas existen muchas y varias son legales. Creo firmemente que consumimos cosas más dañinas y adictivas que el cannabis’, aseguró Raúl Alonzo Paz, también del PAN, que votó a favor.



Emilio Álvarez Icaza, senador sin grupo parlamentario, también retomó el tema. ’No se puede decir que no hagamos una ley porque no se va a cumplir, tenemos que garantizar derechos, yo ni fumo, pero se debe proteger el desarrollo a la libre personalidad’, indicó.



Cuando se aprobó en lo general la iniciativa, los senadores festejaron con una ronda de aplausos y con el ruido de las alarmas de unos relojes de color verde, proporcionados por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y cuya leyenda rezaba: ’Es la hora de legislar’.



Por su parte, un grupo de legisladoras de Morena subió a la tribuna para mostrar una pancarta: ’No a la criminalización. Sí a la libertad’. ’El estigma de mariguanos (sic) se termina’, indicó el senador morenista Miguel Ángel Navarro.



Y es que los legisladores tienen el tiempo en contra, ya que la Suprema Corte (SCJN), después de urgir al Congreso a legislar sobre el tema con sus decisiones en casos particulares, emitió una prórroga hasta diciembre de 2020 para poder hacerlo.



