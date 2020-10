Senado, entre el fuego amigo morenista y el embate del Bloque Opositor

Varios grupos de inconformes sitiaron ayer el Senado e impidieron no sólo la sesión ordinaria del Pleno, sino la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



En la acción coordinada del cerco de los manifestantes, desde donde surgía un fuerte tufo de apoyo económico proveniente de las duras y radicales filas de la propia bancada de Morena, imperó un solo objetivo: rechazar cualquier acuerdo que destrabara el sitio.



Todo inició temprano con la presencia de personal de Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que protestaron por la decisión presidencial de darle el control administrativo de puertos a la Secretaría de Marina.



Pero poco a poco fueron llegando otros colectivos que decían protestar por la desaparición de fideicomisos, que no iba a estar a debate ayer en el pleno, bueno ni siquiera en comisiones.



Reportes de seguridad del propio Senado revelaron después, que parte de estos colectivos llegaron temprano en autobuses a hoteles de la zona, al parecer contratados por cercanos a la senadora Citlalli Hernández, ganadora de la encuesta del INE para ocupar la secretaría general de Morena y quien ha dado su apoyo a Porfirio Muñoz Ledo en su batalla contra Mario Delgado, y parte del bloque radical de Martí Batres y otra decena de senadores morenistas y petistas.



Estos reportes hicieron cobrar la percepción de que el sitio para impedir la sesión de ayer del Senado iba más bien dirigida a sabotear la comparecencia de Marcelo Ebrard, a quien Muñoz Ledo ha señalado de intentar apoderarse del poder presidencial de México.



Dicen por los pasillos del morenismo que así como ayer, quizá algunos grupos de manifestantes llegaron promocionado$ por los senadores del ala radical del partido en el poder, así, éstos responden a los intereses futuristas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



Como bien señala el clásico michoacano, haiga sido como haiga sido, el fuego amigo cumplió su cometido y nadie pudo entrar ayer al Senado, ni siquiera por los pasadizos y atajos secretos que los hay para estos casos.



Lo cual indica que fueron personas de dentro quienes dijeron a los manifestantes dónde colocarse para no dejar entrar a nadie.



Sin condiciones de diálogo y acuerdo, totalmente sitiados, los senadores Eduardo Ramírez, presidente del Senado, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, acordaron suspender la comparecencia de Ebrard y cancelar la sesión de ayer.



A Ricardo Monreal, normalmente efectivo en destrabar estos entuertos, no logró avanzar en ningún sentido y enterado del fuego amigo decidió suspender cualquier diálogo y manifestar su respeto a cualquier tipo de expresión.



Ya qué.



’Las senadoras y los senadores estamos actuando de buena fe, cumpliendo con nuestra responsabilidad constitucional y no vamos a dejar de hacerlo’, dijo el zacatecano para dejar en claro que por él no quedó.



Si no hay condiciones para celebrar la sesión, no vamos a tensar el hilo de la conducción política e institucional, comentó.



El Bloque Opositor va contra cancelación de fideicomisos



En este contexto, los coordinadores del llamado Bloque Opositor, los senadores: Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano y Miguel Ángel Mancera, del PRD, anunciaron que irán con todo para parar de la desaparición de fideicomisos.



En conferencias juntos y por separado, indicaron que a esta batalla llegan con el apoyo de los 10 gobernadores autodenominados federalistas y las organizaciones y comunidades de instituciones que resultaran afectadas con la cancelación de estos fideicomisos, especialmente del área científica, cultural, educativa, de mujeres, padres de niños con cáncer, etc…



Todos ellos indicaron que han abierto una línea de diálogo directo con estos colectivos quienes viven en una fuerte frustración ante esta decisión directa dictada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a las bancadas de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores y a las de sus aliados PT, Verde y PES.



’… que se quieran amparar con el tema de la corrupción, pues todos los que estamos aquí sabemos perfectamente bien que eso no es cierto, solamente lo que quieren es sacar el dinero para poderlo mandar a sus programas electorales, porque cada vez tiene menos lana, se acabaron los guardaditos que habían dejado los gobiernos anteriores y ahora no saben de dónde estar sacando más dinero para podérselo mandar a esos programas electorales.



’Y lo que me da mucha frustración, por ejemplo, es cuando dicen que hubo en el gobierno anterior 500 mil millones de pesos que se robaban al año en tema de corrupción… yo no los he visto ni en 2019, en su Presupuesto, ni en el 2020 ni en 2021.



’Todo es para ellos es un tema de corrupción, pero si hablamos las cosas como son, este gobierno es un gobierno muy corrupto. Es tan corrupto que nos han pasado del lugar 102, ya vergonzoso que teníamos, al lugar 122 solamente en dos años’, indicó el senador Kuri.



Van contra México Libre



Si como suele ocurrir, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifican el dictamen del ponente José Luis Vargas Valdés, el registro del partido México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, quedará finalmente desechado.



La cancelación trascendió y cobró fuerza la tarde de ayer al adelantarse a los medios la resolución del magistrado Vargas Valdés que propone al resto del Tribunal rechazar el registro del nuevo partido debido a múltiples violaciones.



Con ello el Trife confirmaría la decisión del INE del pasado 4 de septiembre, de negar el registro de este nuevo partido.



El argumento principal sería que tiene cerca de 1 millón de afiliaciones, no confiables y haber recibido aportaciones de donantes no identificados.



El proyecto de rechazo circuló en la cuenta de Twitter del propio magistrado Vargas Valdés.



En una reacción desesperada, igual por Twitter, la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, pidió a los magistrados tomar en cuenta sus argumentos que garantizan el registro a México Libre.



Mucho se ha dicho que este rechazo podría afectar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador ya que fortalecería al PAN, el cual tiene perfilado un porcentaje importante de votos a sus candidatos a diputados lo cual disminuiría las posibilidades de que Morena alcanzara la mayoría en San Lázaro en la siguiente legislatura.



Los analistas indican que al rechazarse el registro de México Libre se fortalecería el PAN.



Del 16 al 22, la nueva encuesta de Morena



En medio del rompimiento de Morena y fuertes acusaciones de Porfirio Muñoz Ledo hacia Mario Delgado y de éste contra el ex presidente de los diputados, el INE determinó ayer que la tercera y quizá última encuesta para decidir quién de los dos es el nuevo presidente de Morena se realizará entre el 16 y el 22 de este mes.



En sesión extraordinaria, y con el único tema de la encuesta, los consejeros del INE se prepararon para insacular a 3 de las 5 encuestadoras que participaron en la dos primeras encuestas.



La decisión fue duramente cuestionada por Porfirio Muñoz Ledo, quien reiteró sus dudas respecto de la imparcialidad del INE. Y volvió a arremeter en contra de Delgado a quien acusó de lavar dinero y recibir financiamiento del ’narco’ para hacerse de la dirigencia de Morena.



Simplemente no hay forma de que ese proceso no genere el rompimiento del partido en el poder.



