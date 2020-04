Senado integra grupo de trabajo para dar seguimiento al Covid-19

Los Senadores y Senadoras integrantes del Grupo de Trabajo que se conformó con la autorización del Pleno para el seguimiento del Covid19, Alejandra Reynoso Sánchez y Roberto Moya Clemente (PAN), Nuvia Mayorga Delgado (PRI) José Ramón Enríquez Herrera (MC) y Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), en estricto apego a su Acuerdo de creación que especifica que dicho grupo deberá sesionar cuando menos una vez por semana, el día de ayer, realizó de manera virtual una reunión de trabajo, la que una vez terminada permitió que llegáramos a diversos acuerdos que el día de hoy explicaríamos de viva voz ante ustedes.



Sin embargo dado que fuimos informados que no hay personal de asistencia técnica, ni de sanitización para los equipos a utilizar por nosotros y por los compañeros y compañeras de los medios de comunicación en las instalaciones del Senado, decidimos reducir cualquier riesgo y dar a conocer a ustedes los puntos conclusivos de nuestra reunión de trabajo mediante el presente comunicado de prensa.



Queremos manifestar la necesidad de que se implementen acciones y se tomen decisiones entorno a lo siguiente:

ECONOMÍA

PRIMERO. Apoyar a las entidades federativas con recursos extraordinarios inmediatos para dar atención a la pandemia, por tratarse de un riesgo que afecta a toda la Nación.



En particular, llamamos a establecer estrategias específicas para hacer frente a la contingencia de salubridad en el ámbito de los Sistemas Estatales de Salud, toda vez que las entidades federativas tienen necesidades distintas.



SEGUNDO. Garantizar la entrega de un bono económico y alternativas (guarderías, becas y alimentación), para que las hijas e hijos de quienes atienden el primer frente de la contingencia, como son el personal médico y de enfermería, así como personal indispensable como el de limpia, transporte y seguridad, para que puedan estar tranquilos durante el tiempo que éstos atienden sus labores.



TERCERO. Diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019, tanto para personas físicas como morales y agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia.



CUARTO. Diferir el pago de las cuotas obrero patronales del IMSS durante los próximos 3 meses o el tiempo que dure la pandemia. Siempre y cuando no despidan a sus trabajadores.



QUINTO. Implementar un plan de contingencia inmediato que contemple exenciones así como establecer un fondo de garantías liquidas para que puedan acceder a créditos preferenciales y estímulos para las micro, pequeñas y medianas empresas, motor de la economía generadoras de mas de la mitad del PIB.



SEXTO. Suspender por tres meses del cobro de capital e intereses de los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y automotrices, prorrateando el pago de las mensualidades durante los siguientes 18 meses. Lo anterior mediante la concertación que realice la SHCP y la CNBV con los BANCOS, INFONAVIT y FOVISSSTE



Que la CFE, CONAGUA y los prestadores de servicios de gas, internet y telefonía celular suspendan el cobro por tres meses prorrateando el pago durante los siguientes 18 meses.



SÉPTIMO. Establecer un fondo financiero de apoyo extraordinario para empresas del sector turístico, fundamentalmente aerolíneas y servicios de hospedaje, con objeto de asegurar su viabilidad y pronta reactivación.



OCTAVO. Garantizar que el autotransporte de carga y pasajeros pueda seguir operando mediante el otorgamiento de un subsidio a la gasolina y diesel (por el que no paguen IEPS) y que el pago de ISR se pueda diferir para lograr entre otras cosas que el abasto no se interrumpa en los autoservicios.



NOVENO. Informar al grupo de trabajo el desglose de los 400 mmdp que el gobierno federal dio a conocer para enfrentar la pandemia, así como de los 40 mmdp del fondo de gastos catastróficos transferidos al INSABI.



DÉCIMO.- Otorgar un ingreso básico universal de $3,200 mensuales a todos los trabajadores informales y trabajadores del campo en tanto dure la pandemia.



Ante la Emergencia que se vive, hoy mas que nunca se ocupa promulgar una Ley de Emergencia que dé Marco jurídico sólido a la actuación del gobierno federal y certeza jurídica y transparencia a las y los gobernados. Una Ley de Emergencia que se construya con la participación de todos los sectores productivos del país para enfrentar de la mejor forma lo relativo a salud, economía, seguridad, bienestar y desarrollo social. Una ley que permita garantizar la salida resciliente de nuestro país durante y después de la pandemia.