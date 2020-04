Senado sesionara el próximo lunes para discutir Ley de Amnistía



La Sesión Ordinaria se llevará a cabo el lunes 20 de abril a las 12:00 horas.



La aprobación de dicha ley no es sólo un gesto para la salud pública, sino un gesto de humanidad: Ricardo Monreal.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que, por acuerdo de la mayoría legislativa, el próximo lunes 20 de abril a las 12:00 horas se retomará la discusión en el Pleno del Senado de la Ley de Amnistía.



A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el legislador afirmó que la aprobación de dicha ley es un acto de humanidad ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país derivada de la pandemia por Covid-19.



Además, convocó a las legisladoras y legisladores de todas las fracciones parlamentarias a participar en la Sesión Ordinaria, pues no sólo se trata de un gesto para la salud pública, sino un gesto de humanidad para respetar los derechos humanos de aquellas personas que han incurrido en actos antijurídicos.



Afirmó que su aprobación será una contribución invaluable para reducir la sobrepoblación penitenciaria que causa deficiencias en las condiciones humanitarias y que en la actualidad pone en riesgo de contagio de COVID-19 a sectores de la población carcelaria como adultos mayores y mujeres embarazadas.



El senador explicó que la propuesta de ley, enviada por la colegisladora el pasado 11 de diciembre de 2019, considera como potenciales beneficiarios a quienes no sean personas reincidentes.



También, detalló, a quienes no hayan sido condenados por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad corporal o secuestro, o se provocaron lesiones graves con secuelas permanentes, y a quienes en la comisión del delito no hayan empleado o utilizado armas de fuego.



Ricardo Monreal explicó que en el mundo hay precedentes de acciones similares y muchos países están aplicando medidas de esta naturaleza. Puso como ejemplo a Uganda, donde la Comisión Nacional de Servicios Penitenciarios ha entregado informes sobre el estado de salud de personas recluidas, a fin de que la Fiscalía General libere a dos mil de ellas, pues son vulnerables ante la pandemia.



Indicó que en Marruecos, el rey indultó a 5 mil personas; mientras que en Turquía el parlamento aprobó un paquete de reformas para liberar aproximadamente a un tercio de la población penitenciara, es decir alrededor de 40 mil personas.



Refirió que en Chile se aprobó una ley de indulto conmutativo para que unas mil 300 personas en riesgo cumplan su condena en sus domicilios, a fin de descongestionar los centros de reclusión. Asimismo, mencionó que Irán, Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, han anunciado medidas similares.