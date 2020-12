Senado, tres días de trabajo para un cierre al tope: Monreal

La carga de iniciativas pendientes es abrumadora. Las negociaciones para los acuerdos son de insomnio. Los temas pendientes son no sólo importantes, sino urgentes.



Y es que todos en el Senado y San Lázaro saben que lo que no aprueben de hoy al próximo martes, tendrá pocas posibilidades de salir antes de la parte final de 2021.



Todo porque en el siguiente periodo legislativo, de febrero a abril, se empalmará con las elecciones de 2021 y la guerra entre partidos será total. Simplemente nadie en el Senado o en la Cámara de Diputados aprobará nada.



De ahí la evidente angustia de Ricardo Monreal al indicar ayer que en su bolsa de trabajo trae las iniciativas para tramitar nuevos nombramientos en Inegi y Banxico, lo que espera lograr para mañana; y la reforma a las Afore, y dos más para el Infonavit, así como una de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene que ver con la digitalización y otra sobre la Fiscalía General de la República; le siguen temas de la Ley de Educación Superior y la esperada sobre la Ley de Seguridad Nacional.



Y por si todo lo anterior no fuese más que suficiente, el zacatecano piensa sacar adelante nombramientos de magistrados electorales, magistrados agrarios y magistrados administrativos, además del nombramiento del Procurador Federal del Contribuyente y un asunto pendiente del Ifetel, ’no sabemos si lo vamos a sacar, el nombramiento de Presidente’, cierra.



’… con estos temas cerraremos el periodo de sesiones… la idea es que trabajemos miércoles, jueves y viernes.



’Si agotamos miércoles (o sea hoy) y jueves, la levantamos el jueves; y si no, sería hasta el viernes, y si no, antes del 15, tendríamos que convocarnos lunes y martes de la semana que entra.



’Pero la voluntad de todos es que podamos salir el próximo viernes, por la situación sanitaria, por el cuidado, por el aislamiento al que debemos someternos y por evitar cualquier tipo de contagios’, explica.



Interrogado respecto de la reforma a la Ley de Seguridad, dice que ya envió la iniciativa a los otros coordinadores y a la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda porque ’la idea es que podamos también aprobarla en los próximos días, en este periodo: miércoles, jueves y viernes, por la importancia que reviste la misma’.



Cero respiro, pues.



’Ya la he explicado, es una iniciativa de gran alcance, indispensable para regular la presencia de agentes extranjeros en México, y que me parece de la mayor importancia… he conversado con los grupos parlamentarios.



’La verdad es que es un tema de relevancia nacional, no es una cuestión política, partidista; sino una realidad que en México hacía falta, hace falta un marco jurídico que refleje las complejidades modernas de la seguridad nacional y la necesidad de renovar el marco de cooperación internacional.



’Esta reforma busca fortalecer nuestra soberanía, al mismo tiempo que establecerá las condiciones necesarias para poder asegurar que México cuente con un marco eficiente, para la cooperación en materia internacional, en esta materia de seguridad nacional.



’Y yo creo que esto es un tema que debió haberse puesto desde hace mucho en el ámbito jurídico y en el marco jurídico nacional no se ha hecho hasta ahora, hay una omisión legislativa grave y por eso queremos cubrirla en estos días antes de concluir l periodo de sesiones’.



Un punto que, dice, lo anima a avanzar con negociaciones casi concluyentes para todos los temas anteriores, es que el llamado ’bloque de contención’, integrado por las fracciones del PRD, PRI, PAN y MC, actúan con gran responsabilidad y él mantiene con ellos relaciones de respeto.



’Espero que sigan las cosas de igual forma en este último tramo de la aprobación de varias leyes o instrumentos jurídicos que tenemos pendientes de hacer aquí en el Senado de la República’, indicó.



Tema ’delicado’



Preguntado sobre el amparo logrado por Liverpool, Cervecera Cuauhtémoc-Moctezuma, Bimbo, Seven Eleven, Tiendas Extra y algunas embotelladoras de Coca-Cola para poder asociarse con generadores privados de energía eléctrica y autoabastecerse y vender electricidad, dijo:



’… el 7 de octubre, la CRE publicó la resolución que prohíbe que empresas que firmaron contratos para recibir suministros de la CFE, después de la reforma energética del 2014, se sumen ahora a los permisos de autoabastecimiento de productores privados otorgados antes de esa fecha, según publicó el diario Reforma.



’En ese sentido, uno de los argumentos por los cuales los contratos de autoabastecimiento se han frenado, es porque se argumenta que fueron otorgados bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica derogada en el 2014, y que no es posible pretender que dicha ley siga aplicando permanentemente para situaciones posteriores a su eliminación.



’Es un tema delicado. Hay que buscar conciliar.



’Yo creo que es un momento clave para que no haya confrontación entre grandes empresas y el Gobierno, en la prestación de un servicio.



’Creo en el diálogo y hago un llamado para que pueda la CFE y el gobierno buscar entendimientos y buscar encuentros para evitar cualquier tipo de confrontación en un sector tan importante, como es el abasto o el autoabastecimiento de energía eléctrica. Eso es lo que creo’, afirma.



Una más que avanza, dijo, es la reforma propuesta por él mismo para la captura de dólares por el Banco de México y que provocó alguna inquietud y resistencias en esa institución..



’En el caso Banxico… hoy había una mesa técnica entre el Banco de México, Hacienda y el Senado, la Comisión de Hacienda; vamos a ver qué resulta de ella, pero estamos en esa posibilidad.



’Está revisándose y creo espero que lleguen a acuerdos y entendimientos con Banxico, con Hacienda, el Senado, la Comisión de Hacienda. ’



En cuanto a lo del outsourcing, confirmó lo que trascendió luego de los encuentros fallidos de empresarios con el presidente López Obrador en Palacio.



’… como ya lo saben todos ustedes, parece que se va a posponer hasta el periodo de sesiones del mes de febrero-abril, y me parece correcto para que podamos ver con seriedad y con detenimiento estas acciones contenidas en una nueva legislación de outsourcing.



’Creo que vale la pena hacer un compás para la negociación, yo estoy de acuerdo, y será hasta febrero. Pero creo que habrá un compromiso entre empresarios y el gobierno para que este fin de año no despidan, no abuse nadie de los trabajadores y puedan también acudir al reparto de utilidades y a sus prestaciones de fin de año.



’Eso es lo que creo, que va a haber en un convenio, no extrajurídico, un convenio amigable, un convenio de conciliación entre empresarios y gobierno, en beneficio de los trabajadores del país, que me parece muy importante en este momento’.



Toda una expectativa que abruma.



