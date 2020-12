Senado y Banxico liman asperezas, pero la reforma sobre dólares va

Como estaba pactado, ayer se reunieron el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el poblano morenista Alejandro Armenta y Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, en búsqueda de disminuir tensiones y buscar una salida negociada a la iniciativa de reforma de los artículos 20 y 34, y 20 bis y 20 Ter, de la Ley del Banco de México, con la cual el senador Ricardo Monreal pretende introducir nuevos mecanismos y herramientas financieras para operar con mayor claridad unos 100 mil millones de dólares en efectivo provenientes anualmente de remesas y operaciones comerciales fronterizas, así como de servicios turísticos.



Esta iniciativa provocó malestar entre la cúpula del Banco de México y una dura respuesta de su gobernador.



En este encuentro, el senador Armenta y Alejandro Díaz de León acordaron instalar una mesa técnica de trabajo y análisis de la Iniciativa en materia de captación de divisas.



Con ello, se dijo, el Banco Central enriquecerá la reforma con soluciones para lograr la repatriación de dólares de migrantes y otros servidores.



Armenta indicó que, con pleno respeto a la autonomía de Banxico, se buscarán coincidencias sobre la acumulación de dólares en el sistema financiero mexicano, fortaleciendo al mismo tiempo la economía de los migrantes, de sus familias y también de la actividad turística que se beneficia del flujo de dólares en efectivo.



El senador dijo que se buscará fortalecer a Banxico a través de reforzar estándares estrictos sobre el origen de la compra de dólares, previniendo así la entrada de recursos de procedencia ilícita.



De la misma manera, comentó, se apoyará a los remitentes y usuarios para acudir a las herramientas que se tienen en materia de identificación de recursos ilegales o de lavado, y en su caso, reforzarlos.



El objetivo de la iniciativa de Monreal, concluyó Armenta, es el de aplicar medidas en la identificación de empresas fantasma y leyes para desaparecer a las ’empresas factureras’ que realizan operaciones simuladas en el extranjero.



Se baja Poncho Romo



El anuncio lo hizo el propio Andrés Manuel López Obrador vía redes sociales acompañado de unas fotos. En ellas ambos se muestran sonrientes, tranquilos, nada que ver con los momentos que vivió el tabasqueño con los anteriores que abandonaron su proyecto.



Carlos Urzúa, Germán Martínez, Javier Jiménez Espriú, Víctor Toledo, Jaime Cárdenas por recordar algunos se fueron echando tiros y mentando madres en diversas proporciones.



Varios continúan arremetiendo con frecuencia contra su ex líder, quien al parecer no les cumplió con sus sueños.



Desde hace tiempo se decía que Romo ya había tocado fondo y que a pesar de que aprovechaba con holgura su posición como coordinador de la Oficina de la Presidencia de AMLO para impulsar sus negocios e inscribirse en otros, como bien lo apuntó su ex compañero de gabinete, Víctor Toledo, ya le había quedado claro que la administración del tabasqueño hacía agua por todos lados.



Que tenía que evacuar porque de lo contrario se hundiría con él y pues Romo tenía planes de negocios a más largo plazo.



Se cansó de enviarle mensajes a su jefe en cada encuentro en el que participaba. Llegó, incluso, a ser hasta ofensivo para el de Macuspana al señalar que sin los empresarios y la inversión privada, la 4T simplemente no tenía futuro.



López Obrador ni parpadeó. Simplemente nunca lo peló. Continuó arremetiendo contra proyectos, cámaras empresariales, financieras e industriales y peleándose con todos, especialmente con los españoles.



Ahora, al anunciar la salida de Romo, López Obrador dice que el de Monterrey se va porque habían fijado un plazo de 2 años para estar en su gobierno.



Pero parece que otros tienen ’otros’ datos. Estos se resumen en cinco palabras precisas: Romo estaba hasta la madre…



En fin, que Romo ya se bajó de esta barcaza llena agujeros, de quejas y denuncias al pasado y de cero logros llamada ’Cuarta Transformación’.



El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Alfonso Romo deja la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero que seguirá siendo su principal enlace con los empresarios.



’Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo’, aclaró el tabasqueño más para tranquilizar al sector del dinero que para mostrar su simpatía por el empresario.



Y concluyó:



’Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación’.



Narro Céspedes no tiene apoyos



Líder él mismo de varias organizaciones agrarias y luchador social de viejo cuño, el senador morenista zacatecano José Narro Céspedes anda en búsqueda de una reforma del 27 constitucional a fin de permitir que la Federación (o sea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador) pueda fraccionar y enajenar extensiones de predios agrícolas y ganaderos que superen las cien hectáreas,



Apenas la presentó y se dieron las primeras movilizaciones en el campo mexicano, para advertir la inquietud de los ejidatarios y productores hacia lo que consideran una nueva amenaza para el campo mexicano.



En respuesta, el senador, también zacatecano, Ricardo Monreal, desde su liderazgo de la mayoría de Morena en el Senado, salió ayer a indicar que una vez consultados sobre esta iniciativa, la mayoría de los senadores de esta bancada expresaron su opinión en contra.



Simplemente no hay acuerdo en la bancada de Morena para acompañar la iniciativa presentada por el senador José Narro, indicó Monreal.



En un mensaje difundido a través de redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que lo propuesto por Narro causó ’preocupación’ y movilizaciones de productores agrícolas, por lo que dejó en claro que la fracción de Morena no impondrá nada que afecte a la tranquilidad social del país.



Ahora más que nunca, dijo Monreal, el campo requiere de apoyo y comprensión de todos nosotros.



Recordó que, desde 1992, cuando se dio fin al reparto agrario, en el artículo 27 se mantienen los límites de la pequeña propiedad, individual, de uso agrícola, ganadero y forestal, y además se regulan las mejoras a propiedad, sin afectar los límites para promover el desarrollo productivo del campo.



’Creo que, en este sentido, es muy claro que la norma constitucional deja muy acotada esta definición de los límites que actualmente conservan los productores o los propietarios. No hay una discusión profunda y tampoco hay un acuerdo que Morena para modificar este artículo 27 constitucional’, indicó.



Monreal se comprometió a que en el caso de que esta iniciativa siguiera su trámite legal, el Senado escuchará a todas las voces y se abrirá al debate para analizarla, deliberarla y no causar daño a ninguna de las formas de propiedad establecidas en la Constitución.



’Morena actuará con mucha responsabilidad, Morena, siendo el grupo mayoritario en el Congreso, no cometerá excesos ni tampoco cometerá actos desmedidos que puedan generar preocupación, quebranto o alteración en el campo mexicano’, concluyó.



