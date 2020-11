Senador Narro buscará gobernar Zacatecas

• Asegura no hacer uso de recursos públicos para fortalecer su candidatura



’Queremos manifestar una vez más, nuestra intención de participar en el proceso interno de Morena para encontrar al candidato a la gubernatura de Zacatecas y esperaremos pedir licencia al cargo de Senador de la República apegándonos estrictamente al estatuto y la convocatoria que emita el partido’, dijo José Narro Céspedes.



Por medio de un comunicado, el legislador de Morena dio a conocer sus intenciones políticas y subrayó que como miembro del Poder Legislativo es respetuoso de las leyes y normas electorales y está de acuerdo en atar las manos a funcionarios.



’Como senador estoy comprometido a seguir defendiendo y trabajando por la Cuarta Transformación hasta el día en que las leyes, el estatuto y la convocatoria de Morena para la renovación del Gobierno de Zacatecas me permitan seguir trabajando por México y la 4T desde mi trinchera’, refiere.



Aseguró que los legisladores de la 4T no son ejecutores del presupuesto por encima de sus dietas. ’Nuestras actividades no hacen uso de programas, acciones o recursos públicos para fortalecer candidaturas o proyectos políticos personales’, afirmó.



Recalcó que puede afirmar que ’los resultados que podamos obtener de cualquier ejercicio demoscópico serán resultado de las luchas y el trabajo que hemos dado por Zacatecas por más de 30 años y no por el uso de la ventaja que pudiera dar el desvío de dinero del pueblo para impulsar la proyección personal’.



Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación, compartimos las luchas, los objetivos y las utopías construidas por generaciones de luchas de la izquierda que vieron hecha realidad la victoria añorada por millones de mexicanos que anhelaban el fin de régimen neoliberal del PRI y el PAN.



Soy un servidor de la 4T y desde el Senado de la República contribuyo a construir el cambio que necesita México reafirmando diariamente mi tarea principal: legislar.