Senadoras de Morena solicitan remoción de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.



Advierten que no convalidarán el ejercicio de una senadora que por intereses políticos pone en riesgo el trabajo del Senado.



Senadoras del Grupo Parlamentario de Morena solicitaron la intervención del presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, para que la senadora Kenia López Rabadán sea removida de su cargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.



A través de un oficio, dirigido a ambos órganos de gobierno, señalaron que la legisladora no actúa de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones, emite expresiones contrarias al respeto de los derechos humanos y no garantiza que los trabajos de la Comisión se lleven a cabo conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento.



Las también integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aseguraron que no convalidarán el ejercicio legislativo de una senadora que, a nombre propio y por intereses políticos, pone en riesgo el trabajo del Senado de la República.



’La senadora lleva a cabo una inadecuada conducción de dicho órgano colegiado, ya que son múltiples las ocasiones en las que lleva a cabo un comportamiento alejado del Reglamento del Senado’, denunciaron.



Advirtieron que de manera reiterada y consistente deja de lado la investidura que su cargo como presidenta le confiere, y actúa en función de sus intereses políticos y los fines del Grupo Parlamentario al que pertenece.



Refirieron que uno de estos casos fue el proceso de elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mismo que contó en todo momento con el acompañamiento, participación e interés de las senadoras y senadores que integran el Órgano Legislativo.



Por otro lado, recordaron que durante una reunión, que fue transmitida por redes sociales, la senadora expresó que es ’una ofensa a la inteligencia de las mujeres’ que una mujer indígena esté al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).



Aspiramos a que las senadoras y senadores nos constituyamos como referentes éticos en nuestro quehacer legislativo, y reprobamos cualquier expresión discriminatoria, particularmente contra las mujeres indígenas y afrodescendientes, indicaron.



Asimismo, precisaron que tras sostener una reunión de trabajo con la presidenta de la CNDH, la senadora tergiverso el sentido de la reunión, demostró una actitud de protagonismo, descalificó a la titular y lejos de actuar con imparcialidad o de construir acuerdos, detonó una dinámica de hostilidades que ponen en riesgo la relación del Senado con la Comisión Nacional.



Además, señalaron que existen múltiples irregularidades en el trabajo técnico de la Comisión. El proceso es extremadamente lento, las reuniones no se realizan con periodicidad e incluso se da continuidad a reuniones sin el quórum requerido.



En tanto, nuestra petición sea atendida, manifestaremos pública y abiertamente nuestro rechazo a la titularidad de la senadora como presidenta y continuaremos defendiendo los intereses de la Comisión por todos los medios posibles, sin afectar los trabajos legislativos, puntualizaron.



El oficio fue firmado por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Nestora Salgado García, María Celeste Sánchez Sugia, Martha Guerrero Sánchez, Antares Vázquez Alatorre, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Gloria Sánchez Hernández y el senador Miguel Ángel Navarro Quintero.