Senadoras solicitan disculpa pública del Subsecretario Hugo López-Gattel por las, agresiones contra la senadora Alejandra Reynoso Sánchez

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ



SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL



PRESENTE



Señor Subsecretario:



Las suscritas, senadoras integrantes de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, le solicitamos emita una DISCULPA PÚBLICA a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez por las expresiones manifestadas en sus respuestas a los cuestionamientos formulados por la senadora, durante la reunión de trabajo convocada por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el pasado 27 de mayo, con integrantes de diversos grupos parlamentarios de este órgano legislativo.



La violencia en contra de una legisladora, no abona al diálogo constructivo que México necesita. A ninguno de los hombres que participaron, le respondió con referencias personales sobre su experiencia profesional o sobre su fisiología humana.



El respeto y el diálogo entre los Poderes de la Unión es vital en un Estado democrático, los hechos suscitados en dicha reunión marcan un lamentable precedente que es necesario resarcir.



Esperamos su pronta respuesta.



ATENTAMENTE



SENADORAS DE LA REPÚBLICA







Sen. Claudia E. Anaya Mota

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez

Sen. Gina A. Cruz Blackledge

Sen. Verónica Delgadillo García

Sen. B. Xóchitl Gálvez Ruiz

Sen. Minerva Hernández Ramos

Sen. Indira Kempis Martínez

Sen. Alejandra León Gastélum

Sen. Kenia López Rabadán

Sen. Martha C. Márquez Alvarado

Sen. Verónica Martínez García

Sen. Mayuli L. Martínez Simón

Sen. Nuvia M. Mayorga Delgado

Sen. Patricia Mercado Castro

Sen. Ma. Guadalupe Murguía G.

Sen. Nadia Navarro Acevedo

Sen. Gloria E. Núñez Sánchez

Sen. Beatriz E. Paredes Rangel

Sen. Indira Rosales San Román

Sen. Vanessa Rubio Márquez

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas

Sen. Ma. Guadalupe Saldaña C.

Sen. Lilly Téllez

Sen. Josefina E. Vázquez Mota