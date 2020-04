Senadores de oposición piden al gobierno federal no obstaculizar la salud de México y su recuperación económica

LAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO AL COVID19 DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LE PEDIMOS AL GOBIERNO FEDERAL QUE DEJE DE OBSTACULIZAR LA SALUD EN MÉXICO Y SU RECUPERACIÓN ECONÓMICA.



Obstaculizan la salud cuando dejan sin protección a los Doctores, doctoras, enfermeras, camilleros, a los trabajadores del sector salud.



Obstaculizan la salud cuando impiden la validación y autorización del uso de pruebas moleculares rápidas, y la fabricación de ventiladores mecánicos que pueden salvarle la vida a mexicanos.



Obstaculizan la salud y la recuperación económica cuando niegan recursos extraordinarios a los Estados, en donde en realidad se está enfrentando la contingencia de salud y económica.



Obstaculizan la recuperación económica cuando se niegan a escuchar a los generadores de empleo.



Obstaculizan la salud y la recuperación cuando se niegan para aprobar una Ley de Emergencia y priorizan una para liberar a criminales.



La ineficiencia y falta de capacidad por parte de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) está costando vidas. Las senadoras y senadores integrantes del Grupo de Trabajo para el seguimiento del COVID-19 expresamos nuestra preocupación por el alto grado de incapacidad que ha mostrado dicha institución, desde antes de la contingencia sanitaria que hoy enfrenta el país.



La ineficiencia y falta de capacidad para rescatar la economía del país está costando empleos, desarrollo e inversión. La negligencia de este gobierno en materia económica sólo está generando fuga de capitales y desincentivando la posibilidad de inversión en nuestro país.



El subregistro de casos estudiados de covid19 no permite el desarrollo de estrategias focalizadas en la contención. Su modelo Centinela que como el significado de su palabra ’guardia’ sólo está vigilante de cuántos fallecen y no de cuántos puede salvársele la vida. Desde el inicio de la pandemia la OMS lo dijo ’test test test’.



Ante la falta de estrategia coordinada desde la federación, cada autoridad estatal ha tenido que implementar medidas para contener los contagios y proteger a sus habitantes, están dando la cara con sus propios recursos y ante una emergencia extraordinaria como lo que estamos viviendo no hay decisiones extraordinarias y mucho menos recursos extraordinarios para poder afrontarlo.



Nuestras voces no son la de 5 senadores y senadoras. Es la voz de millones de mexicanas y mexicanos, la voz de representantes de la industria, la voz de millones de empleos, la voz de millones de familias que viven en angustia por la ausencia de un Gobierno Federal que asuma con seriedad su responsabilidad.