Senadores, López-Gatell y un Silencio de Mil Horas

Por Jaime Arizmendi González



Argonmexico / Al pan, pan; y al vino, vino y se fue... Aunque para muchos el encuentro virtual celebrado el miércoles entre medio centenar de integrantes del Senado de la República y el doctor Hugo López-Gatell, pasó casi desapercibido; para quienes lo protagonizaron, sobre todo para senadoras y senadores que sí aguantaron con el subsecretario de Salud las cerca de seis horas sin comer, no fue así.

Y a pesar de que de cuando los legisladores apagaban sus cámaras, laptops o “cepeus” para dejar de ser vistos por los demás participantes en el encuentro encabezado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila orador inicial, seguido por su colega de bancada, la tabasqueña Mónica Fernández, quien preside la Mesa Directiva.

Después tocó el turno al subsecretario López-Gatell, quien tras su amplia exposición respecto a la pandemia y lo que se ha realizado por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentarla, escuchó y atendió cada una de las críticas y cuestionamientos de senadores de oposición, o de los “aliados”.



En su intervención inicial, que le llevó dos horas, expuso que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avalado la estrategia mexicana. Que México decidió no acudir a la realización de pruebas masivas a la población para detectar coronavirus, como lo exigían algunos sectores, porque “habría sido un desperdicio de tiempo, de esfuerzos y de recursos ante el tamaño de la pandemia”.



Defendió el Modelo Centinela y sostuvo que en ningún país del mundo se sabe con exactitud el número de contagiados y de muertos, debido a diversos factores y no a la intención de ocultarlos.



En una sus reiteradas críticas y vanos intentos por descalificar o poner nervioso al ponente, el coordinador de MC, Dante Delgado utilizó un tono agudo para exigir respuesta: por qué cuando en Wuhan, China se aplicaron 9 millones de pruebas, y en México se despreció esto, el subsecretario respondió que esos millones de pruebas sólo permitieron detectar un solo caso.



Lo que se hubiera gastado en millones de pruebas, es dinero que se destina ahora a la adquisición de implementos médicos y otros requerimientos.



La más agresiva del bloque opositor, la senadora panista Alejandra Reynoso, puso en duda las cifras oficiales, sostuvo que hay incongruencias, lo acusó de desproteger a los trabajadores de la salud y hasta le preguntó si “no le da vergüenza” tantas muertes” por obedecer los deseos de su jefe, el Presidente de la República.



El senador morenista Miguel Ángel Navarro puso el dedo en la llaga de los contrarios al reprochar a panistas y priístas que ahora se preocupan del personal que atiende la pandemia, cuando sus gobiernos desmantelaron al sector salud y como muestra, dijo, dejaron más de 300 hospitales sin funcionar.



Con su hablar claro, López Gatell repuso que, como científico, busca siempre la evidencia y aseguró que muchos de los señalamientos que le formularon son mentiras que se presentan como verdades, y les pidió dar pruebas. “Si alguien tiene cifras de cuántas pruebas de Covid-19 se requieren, que nos lo informe” y hasta remató agudo: por las preguntas que le formularon, se nota que su tema no es el de salud.



A Dante Delgado le dijo que no se puede sostener indefinidamente el período de confinamiento, ya que “no todos tienen el privilegio de contar con un salario fijo, como usted y yo”. Le recordó que el 50 por ciento de la población vive al día y tienen que salir a la calle. “Debemos ponernos en sus zapatos y la angustia que representa para ellos llevar ya casi tres meses sin fuente de sustento.



“No se puede mantener indefinidamente el confinamiento, pero ello no quiere decir que se hará de forma irresponsable y aventurada la reanudación de actividades… será gradual, de acuerdo al Semáforo de riesgos”. Pero estarán alertas por si hubiera un rebrote del virus.



La senadora Reynoso trató de intervenir nuevamente con el argumento de que el funcionario la había ofendido, pero el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, no lo permitió y dio por terminada así una reunión que inició al medio día y concluyó 15 minutos antes de las seis.



Así, pregunta por pregunta, cuando algunas eran más bien posicionamientos, con precisiones científicas y técnicas, López-Gatell atendió las dudas y desactivó buscapiés y acertijos con que los parlamentarios de PRI, PAN, MC, PRD y hasta del PVEM, intentaron en vano hacerlo trastabillar, mentir o hasta verlo irritarse; pero nada. Los dejaba callados.



Los legisladores acudieron a lugares comunes y dichos populares, pero sin argumentos ni bases científicas. Y nada, el subsecretario se mantuvo sereno. Siempre pausado, aunque acudió al fraseo inteligente que descalifica al contrario sin darle opción a la confrontación fácil. Desarmados, senadoras y senadores quedaron silentes. Excepto Dante Delgado y Alejandra Reynoso quienes se encendieron.



El Gobierno de México fue uno de los primeros países en la región y en el mundo que puso en marcha un plan formal de preparación, atendiendo la temprana señal de alerta emitida por las autoridades de China el 31 de diciembre de 2019. Paso a paso la estrategia de preparación de las autoridades mexicanas, se distribuyó en tres fases.



Primero, se desarrollaron los marcos de actuación; es decir, todos los documentos de carácter técnico para guiar los procedimientos de los profesionales de la salud. Segundo, se estableció un diagnóstico situacional de las necesidades de actuación; mientras que en la tercera se realizaron ensayos y simulacros para hacer adecuaciones al marco de actuación.

Además, reveló que antes de tener el primer caso en territorio nacional, ya se contaba con un sistema de monitoreo. Esta fase se dividió en tres escenarios secuenciales: importación, dispersión comunitaria y epidémico.



El escenario de importación se caracterizó por contagios adquiridos en otros países y brotes familiares; el de dispersión por brotes comunitarios; y el epidémico por brotes regionales y dispersión nacional.



“Los casos confirmados son un conjunto de los existentes, no pretendemos engañar a la población. Nadie sabe cuántos casos reales hay en su país, y no debe interpretarse como un fenómeno de deliberada negligencia o incapacidad”.



Sectores de la sociedad han acusado a las autoridades sanitarias de actuar demasiado tarde ante la pandemia; sin embargo, la Jornada Nacional de Sana Distancia se inició cuando hubo 12 casos confirmados, y se enfocó en reducir los encuentros entre personas para evitar contagios. En comparación con el resto del mundo se actuó rápidamente. Ni modo,

