Senadores y diputados se preparan a legislar en forma virtual, y 3 gobernadores del norte van por su lado…

Ante la auto-ausencia, evasión o abierta huida de Andrés Manuel López Obrador en la conducción del combate y prevención del coronavirus, Senadores y Diputados avanzaron ayer a un acuerdo para legislar vía internet y evitar así la parálisis de este cuerpo esencial del Estado en México, mientras que 3 gobernadores del norte sumarán sus recursos y fijarán una política regional para enfrentar al Covid-19.



Ambas cosas revelaron con crudeza la peor de las situaciones que vive el país y los mexicanos ante la escapatoria, cínica huida de Andrés Manuel López Obrador de sus responsabilidades esenciales frente a la expansión de la pandemia del coronavirus.



A diferencia de todos los demás jefes de Estado en el mundo entero, que no han dudado en asumir decisiones sin precedentes de aislamiento y protección de sus sociedades, el mandatario mexicano acude entre sonrisitas a estampitas religiosas para significar la importancia de lo que entiende como ’su escudo’ ante la expansión del coronavirus.



Y para justificar la continuación de sus recorridos por la república y para encabezar actos masivos.



Frente a estas estupideces, ayer, en Ciudad Victoria, los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Coahuila, Miguel Riquelme; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acordaron 6 puntos para hacer frente a la contingencia del Covid-19.



El primero de ellos fue elevar a rango de enfermedad la pandemia, a fin de considerar como gastos oficiales lo derivado al servicio de los sistemas de salud en los tres estados.



Jaime Rodríguez explicó que acordaron homologar acciones en materia sanitaria, y establecer un fondo financiero cuya aprobación pedirán a sus respectivos congresos, a fin de aplicarlo en la adquisición de equipo, insumos o contratación de personal, según las recomendaciones que realice una empresa consultora especializada, que trabaja especialmente en este caso.



Miguel Ángel Riquelme indicó que para su gobierno es muy importante, por ejemplo, coordinar esfuerzos en seguridad y educación y saber el origen y la identidad de aquellos viajeros que llegan al aeropuerto internacional de Monterrey, con destino final en Coahuila.



Todos indicaron que reclamarán recursos federales para atender todo lo referente al conavirus en su región.Y anunciaron que ante la ausencia de una estrategia federal, serán ellos quienes se comuniquen con autoridades de Texas para la homologación de lineamientos en la frontera.



Cabeza de Vaca destacó por su parte la gravedad que representan los cerca de 25 mil migrantes estacionados en la franja fronteriza, esperando respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, o en espera de cruzar hacia el norte.



’Hacemos un llamado muy respetuoso, pero enérgico al Instituto Nacional de Migración (INM) para que asuma la responsabilidad que le corresponde; hablo por Tamaulipas, hasta al día de hoy no hemos recibido una llamada para llevar a cabo una acción de prevención’, del Covid- 19, ’que se puede suscitar con personas que están en lugares ni siquiera aptos’.



O sea, los gobernadores comienzan a hacer a un lado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate del coronavirus. Así de directo, grave y simple.



El Congreso va a lo virtual



Luego de un fuerte encontronazo entre la oposición y algunos legisladores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal subió a tribuna para calmar las aguas y aceptar que él no veía inaceptable establecer un acuerdo para que las sesiones de comisiones y del Pleno se realicen a distancia.



Es decir, vía conferencias por internet o digitales.



Ello permitiría que los senadores estuvieran en sus casas y en sus estados, y no concentrados en la sede senatorial en Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México.



La propuesta de trabajo virtual fue echa por el PAN y desechada casi automáticamente, y sin análisis o reflexión alguna, por senadores de Morena, como Félix Salgado Macedonio.



Los panistas junto a priístas, perredistas y de Movimiento ciudadano, e incluso de otras fuerzas en forma particular, reclaman este tipo de mecanismo de trabajo para evitar convertir a los plenos senatoriales en focos de infección del Covid-19.



Monreal consideró una buena opción ir a legislar ’a distancia’ y pidió a los suyos evitar descalificar la propuesta de los panistas echa formalmente por el chihuahuense Gustavo Madero y apoyada en tribuna o desde sus escaños por Demian Zepeda y Kenia López Rabadán.



Bravucón como suele ser, sin rasgos de neuronas a favor, el guerrerense Félix Salgado Macedonio, de Morena, retó a los panistas a ’morirnos en la raya’ y continuar sin protección alguna con las sesiones del Pleno.



Para terminar con la confrontación, el zacatecano Monreal pidió aceptar las nuevas tecnologías de comunicación, y adelantó la posibilidad de legislar a distancia’ como lo pedían los blanquiazules.



’El mundo digital y el mundo a distancia tiene que hacerse presente en el Senado y tenemos que llegar a ese tipo de innovaciones tecnológicas muy pronto, pero hay que reformar la ley’, aclaró.



Por ello indicó que su bancada trabajaría tal como lo ha hecho, ’hasta que la Secretaría de Salud nos diga, ya no deben trabajar’.



Mientras tanto se revisará en forma diaria el reporte de condiciones sanitarias y las recomendaciones.



Recordó que en la agenda legislativa del Senado están enlistados los temas de amnistía, reforma judicial, outsourcing, cannabis y programas de bienestar.



’Vamos a sacar la mayor cantidad posible, y por eso estoy intentando mediante acuerdo, impulsar la reforma constitucional de modificaciones al Cuarto, que tiene que ver con elevar a rango constitucional los programas de bienestar’.



En fin, que el camino no es fácil, pero los senadores van a trabajar a distancia.



En San Lázaro se van… pero continuarán trabajando



Y mientras en el Senado los acuerdos penden de alfileres, en la Cámara de Diputados si se van y prevén trabajar vía internet.



La diputada panista Laura Rojas, presidenta de la cámara de Diputados indicó que el acuerdo ahí es que los órganos de gobierno de San Lázaro sesionen de manera permanente mientras las comisiones privilegiarán la labor a distancia, o sea, vía conferencias digitales por internet.



Así en la sesión de ayer anunció que los diputados se van durante tres días a partir de la siguiente semana, y hasta que haya condiciones para reanudar las actividades de manera regular.



’Es importante comunicar a las y los ciudadanos que esto no implica dejar de laborar. La Cámara de Diputados seguirá cumpliendo su responsabilidad como parte del Estado mexicano y de frente a la sociedad’, subrayó.



Entretanto los diputados podrán presentar iniciativas y puntos de acuerdo que se tunarán directamente a las comisiones correspondientes; además, se pedirá que el Canal del Congreso transmita los videos al respecto.



’Durante este tiempo, en el que estaremos en nuestros distritos y circunscripciones, podemos ser verdaderos agentes de divulgación de las medidas de prevención y mitigación del contagio del virus’, agregó.



Todo sin ir contra las medidas establecidas por las autoridades de salud, particularmente en la Fase 2 del Conavid-19, cuando la principal medida será el aislamiento social.



’Tomémoslo con seriedad y contribuyamos al cuidado y protección de la población y de nuestras familias’, concluyó.



