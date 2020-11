Señala Fiscalía General de la República a Enrique Peña Nieto de traidor y jefe criminal

POLÍTICA







POR CARLOS NARVAES 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

Ciudad de México.- Afirma la Fiscalía General de la República (FGR) al ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto de traidor a la patria y jefe criminal.



El ex Presidente, Enrique Peña Nieto es señalado como cabeza de un aparato de poder criminal además de ser acusado de participar en un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República (FGR).



De acuerdo con el grupo REFORMA, el cual tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia.



En dicha solicitud, la FGR considera que el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral. Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.



Enrique Peña Nieto, dice en su consideración de la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir.



FGR señala a Enrique Peña Nieto de traidor a la patria

El ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto es acusado por la FGR como traidor a la patria / Foto: REFORMA

Con su actuar ilícito, no solo obtuvo beneficio personal, sino procuró "también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño".



Subraya la Fiscalía General de la República en su solicitud ante el juez: "Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo".



Conforme al documento, Luis Videgaray actuó bajo instrucciones de su jefe, el ex Presidente Enrique Peña Nieto.